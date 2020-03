Komentář Tomáše Prouzy: Koronavirus energošmejdy přibrzdil, novela je zastaví | E15.cz

Řada zákazníků, především z řad seniorů a dalších znevýhodněných skupin spotřebitelů, by mohla vyprávět. Ať už jim vnutili pětiletou smlouvu nebo vyhrožovali tučnou pokutou či přerušením dodávek energií, kdyby se pokusili odejít. V mnoha případech to bohužel došlo až k exekuci.

Koronavirus nyní řádění těchto jedinců omezil, ale neměli bychom se nechat uchlácholit. S jarem, doufejme, řádění viru skončí a život se vrátí do starých kolejí. Nepoctivcům otrne a znovu začnou útočit. Budou vyhladovělí, zatímco řada lidí bude řešit každou korunu a o to větším lákadlem pro ně budou jakékoli úspory. Už jen proto by mezi událostmi posledních dní neměla zapadnout jedna zásadní zpráva. Vláda schválila novelu energetického zákona, která jako jednu z hlavních novinek zavádí povinný registr pro všechny zprostředkovatele na trhu s energiemi.

Energetický regulační úřad se tak opět přiblížil o krok blíže k tomu, aby dostal do rukou bič na všechny, kteří se v honbě za ziskem nestydí okrást i starou babičku. A že ten bič, nebo spíše hůl musí být pořádný, to nám ukazují statistiky ERÚ, který jen loni v jednotlivých správních řízeních udělil pokuty v řádu milionů korun. ERÚ si však dnes může došlápnout pouze na nepoctivé obchodníky. Zprostředkovatelé, se kterými je zdaleka největší problém, má v současnosti ve své gesci Česká obchodní inspekce a také ona jen za poslední rok v souvislosti s energošmejdy evidovala zhruba 10 000 podnětů.

Co nám tedy novela energetického zákona přinese? V první řadě je to elektronický registr zprostředkovatelů. Chceš působit jako zprostředkovatel? Můžeš, ale musíš o sobě poskytnout informace a zaregistrovat se. Nejen my, ale všichni poctiví obchodníci s energiemi tento krok vítají. Energošmejdi dnes často spoléhají na svoji anonymitu a s tou bude s novým registrem konec. To, že registr bude fungovat a kultivovat trh, přitom není pouze naše zbožné přání. Ministerstvo průmyslu a obchodu nevynalézá znovu kolo, k dispozici má stejný koncept jako před lety ministerstvo financí, když zavádělo registr finančních poradců, který spravuje ČNB. Stejně jako se změnil trh s finančními produkty, pročistí se tedy i trh s energiemi. Chce se mi zvolat, už aby to bylo.

Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.