Komentář Viliama Bucherta: Virus a volby aneb hloupé ticho | E15.cz

Jak se bude v České republice dál vyvíjet koronavirová epidemie, zatím nikdo netuší. Také nevíme, zda nepřijde větší druhá vlna a s ní některá další omezení ve vybraných regionech. Víme ale už nějakou dobu, že 2. a 3. října se uskuteční volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů. Jak ale hlasování proběhne? Budou moci své ústavní právo naplnit i nemocní s COVID-19? A proč se vůbec nezabývá možností korespondenčního hlasování, které by se právě v době podobných epidemií dalo dobře využít? Bohužel musíme konstatovat, že vláda, zákonodárci i státní instituce se chovají v tomto případě zcela nepochopitelně a zpátečnicky. Přitom poučení z ciziny je po ruce.