Patrik Rožumberský: Nelehké časy centrálních bankéřů v ČNB i ECB | E15.cz

Čerstvě zveřejněná inflace za říjen stěží zvrátí většinový názor, že ČNB už má se zvyšováním úrokových sazeb odpracováno. Na jedné straně je pravda, že meziroční inflace bez započtení nových opatření vlády v oblasti energií opět zesílila. Na druhé straně platí všeobecné přesvědčení, že cenovému růstu dojde v dohledné době dech. Od ledna či února by měl nastoupit klesající trend a zhruba kolem poloviny roku by inflace mohla sklouznout do jednociferných čísel.