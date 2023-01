Průzkumy před druhým kolem voleb vysvětlují Babišovu nervozitu | E15.cz

Po víkendu známe dva čerstvé, což píšeme s jistou nadsázkou. Oba byly minulý týden sbírány od pondělí do středy až čtvrtka, což by třeba u rohlíků nebo nepasterizovaného mléka představovalo jinou čerstvost než u rybiček v konzervě. (Omlouváme se, ale neodolali jsme pokušení použít v praxi slovo „čerstvost“, které se jinak vyskytuje výhradně v reklamách obchodních řetězců.)

Prakticky to znamená, že oba průzkumy, o kterých bude řeč, zaznamenaly Babišův povolební improvizovaný projev a jeho billboardy útočící na Petra Pavla, nikoli už občanské vzepětí, které jsme mohli sledovat na náměstích v Ostravě a Brně.

Průzkum STEM pro nedělní Partii televize CNN Prima News říká, že by Petr Pavel ve druhém kole prezidentské volby porazil Andreje Babiše se ziskem 57,6 procenta hlasů při 68procentní účasti. V sobotu zveřejnila průzkum i Česká televize; i ten dává větší šance Pavlovi. Určitě by ho volilo 46 procent lidí a spíše sedm procent, pro Babiše by určitě hlasovalo 29 procent a spíše devět procent voličů.

Průzkum obstaraly agentury Data Collect a Kantar CZ. Nyní slíbená hra s čísly. Česká televize totiž zveřejnila i data, jak se přelily hlasy po prvním kole včetně těch od neúspěšných kandidátů. V nich vidíme některé důležité trendy. Babiše by ve druhém kole volilo 94 procent jeho původního elektorátu, tři procenta přešla k Pavlovi. U Danuše Nerudové i Pavla Fischera by více než 80 procent volilo Pavla, u Marka Hilšera je to 71 procent. Pětina voličů Jaroslava Bašty se přelila k Petru Pavlovi, 70 procent by volilo Andreje Babiše. U voličů Petra Pavla z prvního kola zůstává kandidátovi věrných 98 procent, k Babišovi přešla statistická nula.

Zbytek průzkum nevysvětluje, možná se chystají na hory. Je to jen prostá aritmetika, tedy s výhradou, ale můžeme si ty propočty dopřát: Petra Pavla by volilo zhruba 1,935 milionu jeho původních voličů, 644 tisíc od Nerudové, 315 tisíc od Fischera, zhruba sto tisíc od Hilšera a po 50 tisících od Bašty a Babiše. U něho jsou čísla následující: 1,835 milionu původních, 198 tisíc od Bašty, 85 tisíc Nerudové a menší desetitisíce od Hilšera a Fischera.

VIDEO: Druhé kolo prezidentských voleb. Jak to celé dopadne?

Celkové součty vycházejí v poměru zhruba 3,1 milionu proti 2,2 milionu ve prospěch Pavla. Ještě jeden údaj z průzkumu pro ČT, který patří k těm podstatným. 71 procent lidí je prý rozhodnuto jít volit určitě, dalších 13 procent spíše ano. To by významně zahýbalo hranicí, nad kterou leží vítězství. Při nižší hladině činí hranice úspěchu na zhruba 2,9 milionu hlasů, při extrémní 84procentní účasti by bylo třeba přes 3,4 milionu hlasů.

Pro úplnost – pokud by se zopakovala účast 68 procent voličů z prvního kola, stačilo by vítězi 2,8 milionu hlasů. Co z toho všeho plyne? V zásadě dvě věci. První je jistá, v týmu Andreje Babiše vládne nejistota a v příštích dnech ještě přitvrdí. A ta druhá? Nehledě na průzkumy to všechno nějak dopadne a brzy skončí. Klidný týden.