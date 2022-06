Kdo je Danuše Nerudová? Důchody patří k prioritám kandidátky | E15.cz

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně, ekonomka a vysokoškolská pedagožka Danuše Nerudová konečně oznámila svou kandidaturu na prezidentku. O tom, že by mohla kandidovat, se spekulovalo nějakou dobu. Sama Nerudová několikrát přiznala, že o tom přemýšlí, ale oznámí to ve správný čas. "Všichni si zasloužíme naději na lepší časy," napsala na twitteru třiačtyřicetiletá Nerudová. Hodlá sbírat 50 tisíc podpisů občanů potřebných ke kandidatuře.

„Je to velký závazek. Funkce prezidenta je velmi důležitá a člověk o tom nemůže přemýšlet a cítit se opojen, tak to vůbec není. Člověk o tom může přemýšlet, pokud má pocit, že může této zemi něco nabídnout. Pokud má jasnou vizi a strategii, kam chce, aby Česká republika směřovala,“ řekla Nerudová pro Český rozhlas už dříve.

Vzdělání a kariéra

Vystudovala obor hospodářská politika a správa na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. V tomto vzdělání dosáhla doktorského stupně a promovala v roce 2005.

Od září 2007 působila jako vedoucí Ústavu účetnictví a daní PEF MENDELU. Také částečně vedla fakultu jako proděkanka mezi lety 2009 až 2014. Chvíli byla také prorektorkou celé univerzity. Ve své práci se věnuje především daním a jejich harmonizaci s Evropskou Unií. Taktéž se zajímá o témata jako gendrová rovnost nebo důchodovému systému a jeho financování.

Danuše Nerudová jako rektorka

V roce 2017 se stala kandidátkou na rektorku Mendelovy univerzity v Brně. Získala tehdy 21 hlasů a porazila tehdejšího rektora Ladislava Havla. V roce 2018 ji prezident Miloš Zeman rektorkou jmenoval. Byla tak historicky první ženou v čele Mendelovy univerzity v Brně a zároveň nejmladší rektorkou v Česku. Funkci zastávala do konce ledna 2022 a znovu již nekandidovala.

„Když jsem šla do funkce rektorky, brala jsem to jako čtyřletý projekt a kolegům jsem to řekla. Měli jsme vytyčené nemalé cíle, které se z většiny podařilo splnit,” řekla pro deník E15.

„Naše společnost byla osm let řízena jako firma. Naše země se ale nedá řídit jako firma, a mimochodem ani jako vojenská jednotka. Naši zemi je potřeba spravovat jako rodinu. V rodině se totiž vždy o ty nejzranitelnější a nejslabší postaráte,” řekla pro o prezidentské kandidatuře pro deník E15.

Rodina

Její manžel je právník Robert Neruda, zároveň je také spolumajitel právní kanceláře Havel & Partners. S manželem v roce 2018 zakoupili v obci Telecí na Svitavsku objekt bývalé fary ze 17. století, který následně zrekonstruovali k rekreačním účelům. Má dva syny Filipa a Daniela.

Důchody mezi prioritami

Nerudová se mimo jiné zabývá tématem důchodů a coby předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody kladla Nerudová opakovaně důraz na nutnost důchodové reformy. Komise se během svých jednání shodla na třech základních principech, které by měly být sledovány a měly patřit mezi základní cíle penzijní reformy - udržitelnost, spravedlnost a srozumitelnost.

Kandidatura na prezidentku

Česká republika podle ní potřebuje prezidenta, který rozumí současným výzvám. „A já vidím tři hlavní výzvy: vyvedení země z ekonomické krize, dopady klimatické změny a navracení důstojnosti lidem. Chtěla bych být prezidentkou všech, nejen určité části občanů. Chtěla bych být prezidentkou, která vrací lidi stojící na okraji společnosti zpět,“ řekla Nerudová v aktuálním rozhovoru pro Hospodářské noviny. Dlouhodobě podle svých slov spolupracuje s mladými lidmi a vkládá do něj velké naděje. „Jsou pro mě ztělesněním budoucnosti této země, chtěla bych jako prezidentka být i hlasem mladé generace,“ dodala.

Prezident je podle Nerudové člověk, který otvírá témata ve veřejném prostoru, může iniciovat diskusi, moderovat politickou scénu a přispívat ke stabilitě společnosti. Současnou hlavu státu Miloše Zemana vnímá jako starého nemocného muže, který je „prezidentem svých spolupracovníků, ale rozhodně není prezidentem 10,5 milionu lidí“. Bude si vážit podpory každého demokraticky smýšlejícího občana i strany, chce nicméně vystupovat jako nezávislý kandidát s podporou občanů. Kampaň chce financovat pomocí příspěvků dárců a sponzorů, z vlastních úspor je připravena vynaložit zhruba milion korun, řekla HN.