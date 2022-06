Volební preference | Prezidentské volby - aktuální průzkumy | E15.cz

Jednotliví kandidáti na prezidenta se pomalu připravují na nadcházející předvolební kampaň, která ve velkém vypukne na podzim. Mnozí z diskutovaných kandidátů nad oficiálním vyhlášením kandidatury stále váhají.

V zatím posledním volebním modelu agentury STEM/MARK z první poloviny června se potvrzuje přetrvávající vyrovnanost sil Andreje Babiše (20 %) a generála NATO ve výslužbě Petra Pavla (16 %) v prvním kole.

Z rozhodnutých voličů jmenovalo jako svého favorita pro první kolo shodný počet tazatelů (9 %) třetího nejúspěšnějšího kandidáta prezidentských voleb z roku 2018 Pavla Fischera, ekonomku Danuši Nerudovou, senátora Jiřího Vystrčila anebo senátorku Miroslavu Němcovou.

Ze zmíněné čtvreřice přitom letos kandidaturu oznámila pouze Nerudová. Fischer nicméně v rozhovoru pro E15 uvedl, že má do kandidatury chuť a záměr kandidovat znovu uváděl po posledních volbách prezidenta. Pouze o procento méně dotazovaných by dalo svůj hlas senátorovi Marku Hilšerovi, který rovněž kandidoval ve volbách v roce 2018. Oproti ostatním průzkumům se hůře vedlo vedoucímu odborů Josefu Středulovi, kterého uvádí v průzkumu pouze 4 procenta rozhodnutých voličů.

Volební preference kandidátů

V druhém kole, v kterém by proti sobě stanuli dva aktuální favorité, by většina dotazovaných upřednostnila Petra Pavla (49 %) namísto bývalého premiéra Andreje Babiše (32 %). Třináct procent dotazovaných není rozhodnuto, komu by v této situaci dalo hlas.

Úplný přehled potvrzených i nepotvrzených kandidátů s některými překvapivými jmény můžete číst v našem speciálu:

Z dosavadních průzkumů vyplývá, že největší šanci mají v tuto chvíli generál a bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel a předseda Hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Zatímco Pavel svou kandidaturu potvrdil, Babiš se k tomuto tématu vyjadřoval nejprve spíše odmítavě. Ještě v posledních sněmovních volbách opět burcoval své příznivce sloganem ,,poslední šance volit Babiše“.

Poté co přišel o premiérské křeslo, však svá tvrzení mírní a tvrdí, že prezidentská kandidatura pro něj zkrátka není aktuální téma a definitivní rozhodnutí k této otázce vydá v září. Přesto vyzval své příznivce ke sběru podpisů pro svou kandidaturu, rozhodnutí o ní ale nechá na straně. V rozhovoru pro Blesk také zmínil, že ho ke kandidatuře vyzval dosavadní prezident Miloš Zeman.

Mezi dalšími potvrzenými kandidáty jsou například senátor Marek Hilšer (STAN) a Karel Janeček (bez politické příslušnosti), ekonomka Danuše Nerudová, lékař Tomáš Zima, šéf odborů Josef Středula, bývalá ředitelka ERÚ Alena Vitásková anebo podnikatelé Karel Diviš a Tomáš Březina. Senátorka Miroslava Němcová z ODS zatím kandidaturu zvažuje, ačkoliv v rozhovoru pro Prostor X připustila, že je ,,čím dál rozhodnutější“. Kandidaturu naopak definitivně vyloučil Miroslav Kalousek z TOP 09 a ministr vnitra Vít Rakušan, který však přesto stále figuruje v některých průzkumech.

Jak už bylo zmíněno, dosavadní průzkumy jsou zatím čistě orientační. Je nezbytné si taktéž uvědomit, co pojem volební preference vlastně znamená. Nejedná se o totiž o jediný údaj, z kterého lze vyčíst názory ve společnosti. Při čtení průzkumů je důležité rozlišovat volební preference, volební model a volební potenciál.

Volební preference

Tento průzkum obvykle značí, který politický subjekt se dá považovat za nejoblíbenější. Potíž je v tom, že průzkumy ukazují rozložení politických sympatií toho nejširšího souboru dotázaných.

Takzvané stranické preference zahrnují například i občany, kteří nepůjdou k volbám, nejsou rozhodnuti jít volit anebo ještě přesně nevědí, kterého kandidáta si nakonec vyberou. Voličské preference jsou oproti tomu přesnější a zahrnují ty, kteří k volbám jistě půjdou, ačkoliv třeba nevědí, koho chtějí volit. Proto průzkumy operující s volebními preferencemi často neodpovídají výsledkům voleb.

Volební potenciál

Volební potenciál ukazuje, kolik procent by kandidát získal, pokud by se mu povedlo přesvědčit všechny voliče, kteří o něm uvažují. Odpovědi dotazovaných mohou zahrnovat i více politických subjektů a je tedy normální, že součet hlasů bývá vyšší než sto procent.

Význam volebního potenciálu se projevil ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021. Koalici Spolu se povedlo využít většinu svého volebního potenciálu, a to evidentně na úkor koalice PirSTAN, jak ukazovaly tehdejší průzkumy volebního potenciálu Kantaru a Data Collect. Koalice Spolu díky tomu vyhrála volby.

Volební model

Volební model představuje nejpřesnější odhad výsledku voleb. Počítá totiž pouze s preferencemi těch, kteří jsou zcela rozhodnuti jít k volbám a vědí, komu dají hlas. Jeho sestavení je nicméně velmi ošidné a agentury při tom využívají různou metodologii.

Ne všichni přitom dokážou s jistotou říci, že se voleb skutečně zúčastní a nezmění do volebního dne názor. Do hlasů dotazovaných tak může ve výsledku promluvit nálada, emoce anebo nepředvídatelná událost ze závěru voleb.

Metodologie výzkumných agentur

Metody jednotlivých agentur jsou různé, což logicky ovlivňuje i samotné výsledky průzkumů. V České republice se v zásadě používají dva druhy výběru vzorku populace:

pravděpodobnostní výběr (náhodný výběr)

nepravděpodobnostní výběr (kvótní výběr)

Kvótní výběr znamená, že instituty do svých průzkumů zahrnou určitý vzorek populace na základě věku, pohlaví, bydliště anebo dosaženého vzdělání. Kvótní výběr se v českých průzkumech používá častěji.

Podobně různorodé jsou i metody sběru dat, kterými instituce sbírají data pro své průzkumy. Mezi tyto metody patří:

osobní rozhovor (face-to-face) s dotazníkem (PAPI) či laptopem (CAPI)

telefonický rozhovor (CATI)

online dotazník (CAWI)

dotazování poštou (již se příliš nepoužívá)

Jednotlivé metody se samozřejmě dají vzájemně kombinovat. Nejspolehlivější je rozhovor osobní, ten má však nevýhodu v tom, že je časově nejnáročnější. Nemluvě o tom, že v době pandemie některé agentury od této metody ustoupily.

Různou metodiku průzkumů vysvětluje i následující video:

Video se připravuje ... Předvolební průzkumy v Česku • VIDEO Videohub

Čím se metody agentur liší?

Průzkumy se zpracovávají a propočítávají různě, při zkoumání volebních výsledků však agentury používají obvykle následující metody:

Kantar

Náhodný výběr

Telefonické dotazování

STEM

Kvótní výběr

Kombinace telefonického a online dotazování, dříve i osobní

STEM/MARK

Kvótní výběr dotazovaných

Kombinace telefonického a online dotazování

CVVM

Kvótní výběr dotazovaných

Osobní dotazování

Median

Kvótní výběr dotazovaných

Osobní a online dotazování

Data Collect

Náhodný výběr

Online a telefonické dotazování

Chybovost a proč se od sebe průzkumy liší?

Řada lidí se logicky ptá, proč se výsledky průzkumů prováděné různými institucemi navzájem liší. Odpovědí na tuto otázku je právě odlišná metodologie jednotlivých agentur. Není to však jediný důvod. Důležitou roli hraje objektivní nastavení parametrů pro sběr dat, které lze rozšířit na zbytek nedotazované populace. Kvůli různým metodologiím je proto klíčové sledovat průzkumy od více institucí.

Průzkumy v České republice se obyčejně zakládají na odpovědích tisícovky respondentů. Často se přitom jedná o občany, kteří volit třeba vůbec nepůjdou. K tomu se připočítávají měnící se poměry ve společnosti, aktuální situace, důležité události a nová prohlášení jednotlivých kadidátů. O změnách životní situace, v nichž se respondenti mohou zrovna nacházet, ani nemluvě.

Zásadní proto je datum, kdy bylo dotazovní prováděno. Z průzkumů vyplývá, že se asi 15 procent lidí o svém kandidátovi rozhoduje až v den voleb. Během posledního týdne to je dokonce 20 procent lidí. Nelze se tedy divit, že výsledky voleb často překvapí.