Slovenskou ekonomiku letos zřejmě čeká těsný kontakt s recesí | e15.cz

Tento zdroj růstu je však již podle nás z velké části vyčerpán. Slovenský energeticky náročný průmysl loni nevykazoval výrazné známky oživení, když stále doplácel na přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích a na vysoké ceny energií. Slabý výkon průmyslu by měl podle analytického oddělení Komerční banky potvrdit negativní příspěvek čistého vývozu k růstu HDP.

Letošní rok podle nás slovenskou ekonomiku čeká jen těsný kontakt s recesí. S kolegy čekáme, že v prvním letošním čtvrtletí vykáže nepatrný mezičtvrtletní pokles o 0,1 procenta následovaný stagnací ve druhém čtvrtletí. S oživením ve zbytku roku to nicméně nebude nijak žhavé. Slabší výkon ekonomiky by měl jít primárně na vrub klesající spotřeby domácností. V opačném směru bude však působit solidní investiční aktivita a zahraniční obchod s ohledem na oživení průmyslu, byť bude pouze pozvolné. Za celý letošek by tak slovenský HDP měl vzrůst o nevýrazných 0,7 procenta, když se tamní ekonomika bude i nadále potýkat s vysokou inflací. Její dopady bude ovšem do značné míry tlumit vysoce expanzivní fiskální politika, ať už v podobě zastropování cen energií pro domácnosti a firmy, vládních transferů, či valorizace mezd ve veřejném sektoru.

První jmenované se zasloužilo o to, že nárůst cen energií na Slovensku dle metodologie HICP zůstává nadále jedním z nejnižších v rámci EU. V lednové inflaci, která zrychlila na 15,1 procenta, se projevil nejen tlumený nárůst cen energií, ale také výrazné zrychlení jádrové inflace v souvislosti s tradičním lednovým přeceněním cen zboží a služeb. I přes mírně slábnoucí spotřebu domácností budou jádrové cenové tlaky letos jen pomalu odeznívat s ohledem na praktickou dotaci spotřeby domácností ze strany vlády a solidní mzdovou dynamiku v návaznosti na napjatý trh práce. To vše v okamžiku, kdy růst cen potravin, který stále významně přispívá k dynamice spotřebitelských cen, již začíná výrazněji polevovat.

Slabší hospodářský růst v letošním roce povede jen k mírnému uvolnění tlaků na trhu práce, když míra nezaměstnanosti by podle nás mohla letos dosáhnout až 6,6 procenta. Robustní trh práce by měl nahrávat solidní mzdové dynamice. Nicméně i s námi očekáváným růstem mezd o 9,6 procenta po loňských, dle našeho odhadu velmi silných 8,2 procenta, by to ani letos nemělo stačit na pokrytí vysoké inflace, která podle nás bude v průměru činit 10,8 procenta.

Autor je ekonom Komerční banky