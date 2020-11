Zápisník Dušana Kütnera: Kultura na úvěr | E15.cz

Důvod je jednoduchý – dál čekat na možnost regulérně předstoupit před své příznivce a dělat to, co jindy, to jest živit se hlavně koncertováním, od jara není možné. A jsou to alba vážná a krásná. Jenže, za jakou cenu.

Nejhůře na tom jsou nyní asi výtvarníci a jejich kurátoři. Zavřeli jim galerie. Muzikanti mohou aspoň on-line prodávat desky. Literáti jsou už stovky let zvyklí sedět doma covid-necovid a psát knížky, jež je rovněž možné koupit na internetu.

Ale prohlížet si obrazy či sochy na monitoru prostě není ono. Je spousta mladých malířů, a ti všichni teď žijí z úspor, pokud nějaké mají. A ještě měsíce budou. Tak čau, kulturo!