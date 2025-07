Starostové chtěji získat nové příjmy do státního rozpočtu progresivním zdaněním fyzických osob. Ať už změnou stávajících sazeb, nebo zavedením nových. Tím by se zvýšily daně zejména pro bohatší zaměstnance. V rozhovoru pro pořad FLOW to uvedl ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan.