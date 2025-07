Koruna drtí dolar. Český dovolenkář se raduje, investor smutní

Kurz koruny vůči slábnoucímu dolaru během posledního půl roku masivně posílil. To mnoha cestovatelům zlevní dovolené, investorům ale kazí radost z rekordních hodnot amerických akcií.

Tuzemská měna má za sebou nejlepší pololetí od roku 2008. Vůči dolaru posílila o více než třináct procent. Zatímco ještě v únoru bylo možné jeden dolar směnit za 24,5 koruny, nyní by odpovídal jen 21 korunám.

To ocení například všichni, kdo se během prázdnin plánují vydat do Spojených států, ale i některých zemí Střední nebo Jižní Ameriky, kde americká měna funguje jako platidlo. Česká koruna nicméně drtí dolar nejenom americký – vůči tomu kanadskému je nejsilnější za posledních minimálně deset let, totéž platí podle dat portálu Morningstar sbíraných Googlem i pro australský a novozélandský dolar.

Domácí měna od začátku roku posílila i vůči euru, a to zhruba o půl koruny. To je důsledkem toho, že i společné evropské oběživo vůči tomu americkému zpevnilo. „Obecný názor je, že ekonomický růst v USA zpomaluje kvůli nejistotě ohledně cel prezidenta Donalda Trumpa a dalších věcí,“ řekl pro CNN profesor ekonomie při univerzitě v Berkeley Barry Eichengreen. „Slabost dolaru může také odrážet nové pochybnosti o jeho postavení jako bezpečného přístavu.“

Kurz dolaru podsekává zisky z akcií

Výsadnímu postavení dolaru nepomáhá ani opakovaný nátlak Trumpa na šéfa Fedu Jeroma Powella, aby snížil úrokové sazby, které jsou v USA nastaveny o minimálně jeden procentní bod výše než v Česku a eurozóně.

Vidina blížícího se uvolňování měnové politiky USA – bez ohledu na to, jak se o to v konečném důsledku přičiní Trump – ale ještě zvyšuje už tak bytelný optimismus akciových investorů. Široký americký index S&P 500 v posledních dnech prolomil nové rekordy, čeští investoři ale jeho křivku nemohou sledovat bez jistého pocitu hořkosti.

Oproti únoru, kdy S&P 500 zdolával svá maxima naposledy, je hodnota jejich dolarového portfolia po přepočtu na koruny o skoro patnáct procent nižší. Stejné pohyby kurzu trápí například i držitele bitcoinu, který rekordní dolarovou cenu ve výši 112 tisíc pokořil koncem května a aktuálně se nachází těsně pod ní.

Silná koruna jako příležitost

Někteří domácí investoři ale vnímají současnou slabost jako příležitost k relativně výhodnému nákupu amerických aktiv. Nejen akciím globálně působících technologických firem z USA by navíc neduživý dolar mohl pomoci byznysově v tom smyslu, že zlevní jejich služby z pohledu Neameričanů.

„Hrozba slábnoucího dolaru byla jedním z důvodů, proč jsem téměř vyprodal americké pozice,“ popisuje svou strategii investor Jaroslav Šura na síti X. Šuru ale po více než desetiprocentním oslabení dolaru začínají americké akcie, zejména ty technologické, opět lákat k nákupu. Část pozic prý dobral zpět. „Pospíchat ale nebudu, trend oslabování dolaru je fakt silný,“ dodává Šura, jehož portfoliu ale dominují Komerční banka a ČEZ.