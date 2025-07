Český čipový klenot je na prodej. Probíhají jednání, hotovo může být do tří měsíců

Na českém polovodičovém trhu se schyluje k prodeji jedné z nejvýznamnějších firem v oboru. Brněnská společnost Codasip, do níž v minulosti investoval například slavný americký výrobce pevných disků Western Digital (WD), vyjednává s prozatím nespecifikovaným kupcem, dívá se ale i po dalších nabídkách. Webu e15 to potvrdil výkonný ředitel firmy Ron Black. Pokud se vše podaří zprocesovat, prodej by mohl být dokončen během následujících tří měsíců.