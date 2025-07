Podle truhlářské firmy nebyla část smluv uzavřena přímo se společností Postýlkov, zákazníci podle ní navíc neodstupovali od smlouvy správně. Dohromady požadovali spotřebitelé po firmě 1,6 milionu korun. Soud nároky nakonec neuznal jen u čtyřech z nich a řízení o žalobě v jejich případě zastavil.

Soudce pražského městského soudu Pavel Pražák, který v případu rozhodoval, je současně spoluautorem knižního komentáře k zákonu, jež hromadné řízení v Česku před rokem umožnil. Verdikt v případě firmy Postýlkov chtěl soudce vyhlásit již na předchozím líčení minulý týden, kvůli délce jednání a několika nejasnostem ale nakonec rozsudek odsunul na první červencový den, kdy rozhodl ve prospěch zákazníků.

První hromadná žaloba v Česku

Žalobu na truhlářskou firmu Postýlkov podala loni v listopadu nezisková organizace OnlineADR kvůli nedodání zaplacených objednávek. Organizace je jedním ze dvou doposud zapsaných ústavů, které mohou zastupovat spotřebitele právě v hromadných žalobách. Takvané hromadníky před soudem reprezentují zdarma, svou odměnu pak získají v případě úspěchu. Druhým zapsaným je organizace dTest. K soudu za OnlineADR dorazil Tomáš Večl, který se dlouhodobě zabývá spotřebitelskými spory a dříve působil při České obchodní inspekci.

„V rámci takzvané certifikační fáze řízení, která předchází fázi věcného projednání, soud shledal, že podmínky přípustnosti hromadné žaloby byly v uvedeném případě naplněny,“ komentovala letos v březnu mluvčí Městského soudu v Praze Barbora Bílková s tím, že jde o první hromadnou žalobu v Česku.

Soud se pokoušel vyjasnit znění obchodních podmínek, které měly platit v době, kdy zákazníci s firmou uzavřeli smlouvu. Dále se zabýval námitkou Postýlkova, že v jednom ze sporů již individuálně rozhodl Okresní soud v Chrudimi. Městský soud v Praze ale nakonec tuto námitku dále neřešil proto, že žalobce vzhledem k průběhu hromadného řízení neuhradil soudní poplatek a soud v Chrudimi tak byl zastaven.

Soudce Pražák v úterý u soudu navrhl stranám sporu takzvanou pariční lhůtu, která dává firmě čas na dobrovolné plnění a tedy splacení dluhu předtím, než začne exekuční vymáhání. Firma Postýlkov ale nabídku soudce odmítla. „Žalovaná strana chce, aby byla žaloba projednána tak, jak byla podána,“ uvedl advokát zastupující chrudimskou firmu Tomáš Trojan.

Nábytek za desítky tisíc

Firma si na zakázky brala zálohy v jejich celkové výši, podle žaloby ale často nábytek nedodala buď vůbec, nebo s velkým zpožděním. Ceny za dřevěný dětský nábytek dosahovaly často desítek tisíc korun. Majitelka firmy se hájila tím, že zákazníky o skluzu informovala a většina z nich zpoždění akceptovala.

Spor před soudem se dál týkal toho, s kým zákazníci uzavřeli smlouvu a zda vůbec mohou žalovat společnost s ručením omezeným Postýlkov. „Doplnili jsme důkazy, které dokládají to, že v některých přihláškách nemohlo dojít k uzavření smlouvy se žalovanou stranou, ale došlo k uzavření s panem Marvanem,“ řekl u soudu advokát Trojan. Tomáš Marvan je bývalým společníkem firmy s ručením omezeným, kterou od srpna 2024 vede pouze Romana Marvanová. Podle obhájce žalované firmy tak část přihlášených pohledávek měla mířit na Tomáše Marvana, nikoliv na Postýlkov s.r.o.

Zástupce výrobce nábytku situaci vysvětloval tak, že na webových stránkách Postýlkov.cz fungovaly dva subjekty vedle sebe – jedním měla být společnost s ručením omezeným, za kterou stojí jednatelka Romana Marvanová a proti které je vedeno řízení, a druhým Tomáš Marvan jako samostatný živnostník. Část zákazníků si tak pravděpodobně mohla objednat zboží od firmy Postýlkov s domněním, že uzavírá smlouvu se zmiňovanou firmou, místo toho ale měl zakázku převzít truhlář Marvan.

„Běžný spotřebitel nemohl rozeznat, že by uzavíral smlouvu s panem Marvanem a ne s firmou Postýlkov s.r.o.,“ odmítl v soudní síni zástupce spotřebitelů. Faktura se jménem podnikatele podle něj přišla zákazníkům až později po uzavření smlouvy a na smlouvu neměla mít vliv.

Čekání? Klidně několik měsíců

„Postýlky byly určeny pro děti. Devadesát dnů je v případě takového produktu opravdu dlouhá doba. Pokud tak spotřebitelé nedostali zboží klidně několik měsíců, začali samozřejmě od smlouvy odstupovat,“ konstatoval dál advokát v závěrečné řeči. „To, že firma zaslala zákazníkům fakturu s jiným zhotovitelem, než na kterou uzavřeli smlouvu, nemůže jít k jejich tíži,“ dodal.

Soudce dal v tomto sporu za pravdu zákazníkům. Zdůraznil, že má podnikatel ze zákona povinnost v rámci své činnosti svou obchodní firmu a kontaktní údaje jasně komunikovat a rozlišovat. Protože na webových stránkách byly uvedeny informace o firmě Postýlkov s.r.o. a komunikace se zákazníky probíhala z oficiálního e-mailu společnosti, námitku firmy ohledně jiné smluvní strany tak soudce Pražák odmítl.

Firma Postýlkov se dál hájila tím, že v několika případech lidé odstupovali od smlouvy předčasně. Soudce ale s argumentací nesouhlasil a odkázal se na předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ten zjednodušeně řečeno rozhodl o tom, že i když zákazník odstoupí od smlouvy během dodatečné doby k plnění a v takovém případě by mohla být vada v plnění považována za nepodstatnou, po uplynutí dodatečné doby začne odstoupení od smlouvy přesto platit. „Podle mých výpočtů tak účinky odstoupení od poslední smlouvy vyšly na poslední den v lednu 2025, dodnes však nebylo plněno,“ shrnul soudce.

U soudu žalobce požadoval uhrazení škody, která vznikla 56 přihlášeným zákazníkům, ve výši 1,6 milionu. Svou odměnu vyčíslil žalobce na šestnáct procent z přihlášené částky. Soudce dal neziskové organizaci OnlineADR za pravdu v 52 případech, firma Postýlkov tak musí kromě dluhu zákazníkům a odměny pro žalobce dál zaplatit soudní výlohy ve výši 80 tisíc korun.

„Za nás to byla příkladná práce české justice a řízení bylo vedeno velmi profesionálně. První hromadnou žalobu jsme podali mimo jiné proto, abychom o ní rozšířili povědomí a současně aby se vyjasnily některé procesní detaily toho řízení,“ komentoval výsledek po skončení řízení Večl z ADROnline.

Výhodou hromadných žalob je pro spotřebitele to, že se koná jen jedno řízení s jedněmi náklady a také se stejným rozhodnutím pro všechny zúčastněné. Na soud se tak mohou obrátit i lidé, kteří by to při samostatném řízení zavrhli například i proto, že dlužná částka není příliš vysoká. Zákon se vztahu na spotřebitelské spory, které vznikly po 24. listopadu 2020.