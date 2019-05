Zápisník Jany Havligerové: Hrdinové a padouši | E15.cz

Premiér Andrej Babiš uvedl do úřadů nové ministry vlády. Na rezortech průmyslu a také dopravy padla při té příležitost z úst novopečených ministrů taková přehršel předsevzetí a slibů, že by v časech dávno minulých vystačila na celou pětiletku. Jestlipak někdo vládním nováčkům vysvětlil, že současný kabinet má před sebou jen necelé tři roky vládnutí?

To nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová okomentovala svůj návrat do vysoké politiky poměrně lakonicky: „Z národní hrdinky po kauze katarský princ jsem vstoupila do role národního padoucha. Rovnou.“

Podle průzkumu expertů z psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty v Praze a pražské Všeobecné fakultní nemocnice patří profese učitele k těm nejvíc ohroženým syndromem vyhoření. Vážné příznaky vykazuje pětina kantorů a řada příznaků se vyskytuje až u dvou třetin z nich. Nejvíce je podle ankety stresuje ministerstvo, administrativa a školní inspekce. Opakovaný slib ministra školství Roberta Plagy, že ke konci roku 2021 by průměrný učitelský plat měl činit 45 tisíc korun, tenhle malér tedy spraví jen těžko.