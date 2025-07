V příštích měsících skončí omezení na přepravu tekutin v příručních zavazadlech. Letiště Václava Havla už částečně používá nové CT skenery, které tuto změnu umožní. Zatím však cestující stále musí dodržovat stávající limit 100 mililitrů v uzavíratelných plastových sáčcích.

Nové CT skenery na Terminálu 2 dokážou díky moderní technologii, běžné například v medicíně, detailně zobrazit obsah zavazadla. Cestující tak nově nemusí vyndávat tekutiny ani elektroniku. „Rozhodnutí o zrušení limitů ale závisí na evropských pravidlech, nikoliv na samotném letišti,“ uvedla tisková mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Evropská letištní rada (Airports Council International Europe) usilovala o uvolnění limitů už pro letošní léto, nová pravidla ale zatím nebyla schválena. Podle mluvčí pražského letiště Denisy Hejtmánkové by mohla vstoupit v platnost na podzim.

Pokud projdou, cestující budou moci přepravovat tekutiny v lahvích o objemu 300 až 500 mililitrů. Člen představenstva Letiště Praha Martin Kučera v rozhovoru pro e15 uvedl, že do budoucna by mohly být povoleno až dva litry tekutin. Vyšší limity budou platit pouze na letištích s moderními CT skenery, jako je pražský Terminál 2.

Letiště rozšiřuje služby pro cestující

Pražské letiště dále rozšiřuje samoobslužné odbavovací kiosky a přepážky na obou terminálech. Novinkou letošní sezony je také služba Flexi parking. „Jedná se o službu, kdy cestující zaparkuje u obchodního centra POP Airport a transfer ho odveze až na letiště," vysvětlila mluvčí.

Oproti minulému roku, kdy se pražské letiště potýkalo s nedostatkem personálu, je na letošní sezonu lépe připraveno. „Díky intenzivní náborové kampani jsme přijali 344 nových zaměstnanců, z toho 106 na bepečnostní pozice,“ uvedla Hejtmánková. Díky novým skenerům se očekává navýšení bezpečnostní kapacity až o dvacet procent.

VIDEO: Do letadla až dva litry tekutin? Velkou změnu popisuje Martin Kučera z Letiště Praha

FLOW: Martin Kučera • Zdroj: e15

Modernizace letiště i lepší dopravní spojení s centrem

Na jaře začala rozsáhlá rekonstrukce hlavní přistávací dráhy 06/24, která potrvá do srpna tohoto roku. Během oprav je provoz převeden na vedlejší dráhu, což ovlivňuje letecký provoz i hluk v okolí. Stavba nové ranveje, takzvané paralelní dráhy, je v plánu mezi lety 2032 až 2036.

V přípravě je také dlouho očekávané železniční spojení z centra Prahy na letiště, kde budou vlaky zastavovat v podzemní stanici, která bude mít východy do obou terminálů. Stavba železnice by měla začít v roce 2026 a dokončení je plánováno na rok 2030. Cesta z Masarykova nádraží na letiště by pak měla trvat přibližně 25 minut.

Chystá se rozšíření terminálů i Airport City

Letiště plánuje na přelomu let 2027 a 2028 zahájit rozšíření Terminálu 2, aby dokázalo v budoucnu odbavit rostoucí počet cestujících. Projekt zahrnuje modernizaci odbavovacích prostor a rozšíření komerční zóny. Do roku 2033 chce společnost Letiště Praha investovat do rozšíření letiště 32 miliard, aby mohla odbavit až 21 milionů cestujících.

Kromě terminálů by v okolí letiště mělo vyrůst i takzvané Airport City, které nabídne hotely, kanceláře a zázemí pro logistiku i služby. Letiště tak plánuje rozšířit svou roli nejen jako dopravního uzlu, ale také jako multifunkčního centra.