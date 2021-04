Zápisník Jaroslava Bukovského: Ano, bude hůř | E15.cz

Po finanční krizi v roce 2008 se spotřebitelský optimismus vrátil nad předkrizovou úroveň až po šesti letech. Stabilita nám ale skládá účet. Není to jen mzdových 37 miliard korun za Antivirus, ale i více rozevřené sociální nůžky či posun státu do role garanta všehomíra. Bude to především ambice státu, která tvrdě dopadne na příští generace.

Biden získal spojence pro zvýšení daní americkým firmám - Jeffa Bezose, který zapěl chvalozpěv na prezidentovu snahu investovat dodatečné příjmy do infrastruktury. Proč ne, když Amazon reálně zaplatil z loňského zisku na daních 9,4 procenta, a nominální sazby daně se jej tak vlastně až tak netýkají.