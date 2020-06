Zápisník Michala Noska: Guláš na sítích | E15.cz

Facebook ústy svého zakladatele a šéfa Marka Zuckerberga uvedl, že začne na svých sociálních sítích poskytovat Američanům ověřené informace o tom, jak se mohou zapojit do listopadových prezidentských voleb. Tímto způsobem chce oslovit občany, kteří by volit nešli. To je určitě chvályhodný počin. Má to však háček, protože na síti zůstanou i neověřené a mnohdy lživé zprávy, které politici vypustí. Před volbami v USA tak může vzniknout řádný sociální guláš s těžko propočítatelným výsledkem.

Propočítat se k výsledku nebudou muset ani maturanti. A řadě těch, které zkouška z dospělosti čeká, si oddechla. Povinná maturita z matematiky totiž od příštího roku zavedena nebude. Schválená novela školského zákona, kterou již podepsal i prezident, narovnává maturitní experiment k normálu a vrací možnosti volby mezi matematikou a cizím jazykem.