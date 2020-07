Zápisník Pavly Palaščákové: Nepřítel virus | E15.cz

Někde proto teprve nyní přicházejí na chuť rouškám. V USA přesto vyhrocené spory o zakrytí úst a nosu končí i střelbou a mrtvými. Češi by každopádně mohli využít svých zkušeností u šicích strojů a učinit z roušek významný vývozní artikl.

Snad všude se lékaři bojí, že kvůli přetížení zdravotnictví bojem s nákazou dojde ke zvýšení počtu úmrtí na jiné nemoci, například rakovinu. Dobrá zpráva však v tomto směru přišla z Británie. Od vypuknutí pandemie se tam vzdalo cigaret přes milion lidí, téměř polovina v obavě z koronaviru.

COVID-19 pozitivní brazilský prezident Jair Bolsonaro snáší karanténu těžce a nemůže se dočkat návratu do práce. Zvlášť poté, co se z nudy pokoušel krmit ptáky nandu a skončilo to poklováním.