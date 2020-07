Zápisník Petry Jansové: Rouškou sem, rouškou tam | E15.cz

Konečně. Po dlouhých a velmi zvláštních školních týdnech začaly letní prázdniny. Městská hromadná doprava se zlehka vyprázdnila a konečně se v ní dá i dýchat. Protože pokud máte to štěstí a do práce cestujete tramvají, autobusem nebo příměstským vlakem, nemusíte si nasazovat roušku. Nedej bože, když se vám do cesty postaví metro, kde je údajně nejvíc lidí.

To by ale nesměly být ty prázdniny, kdy ČD vypravují kratší soupravy, právě kvůli ubyvším žákům a studentům. V momentu, kdy kvůli závadě na dráze nastane problém, stane se příměstský vlakový spoj konzervou na sardinky bez roušek. Prostě nenastupujte, nezastavujeme. Vlaky Češi zkrátka milují. Obzvlášť ty, co míří do Chorvatska už sedmkrát týdně. Dobro došli! Chorvati se na nás těší.

Pokud nejste fandy pljeskavice nebo Jadranu a rádi cestujete v pohodlí plážových lehátek, zamiřte do Centra architektury a městského plánování. S drinkem v ruce se tam od 14. července můžete vydat na virtuální cestu kolem světa a navštívit New York, Tokio, Kodaň, Paříž nebo Benátky. Hurá prázdniny!