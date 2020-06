Regiojet přidá další spojení do Chorvatska, bude jezdit denně | E15.cz

Soukromý vlakový dopravce RegioJet bude od 11. července každý den až do konce prázdnin vypravovat vlaky z Prahy přes Lublaň ve Slovinsku do chorvatské Rijeky. Pravidelné spojení z Prahy do Chorvatska zahájí už v úterý 30. června večer, až do soboty 11. července ale bude jezdit jen v úterý, v pátek a v neděli.