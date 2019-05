Zápisník Štěpána Brunera: Příbram lepší Moskvy | E15.cz

Modernizace českobudějovického letiště, která už stála stovky milionů, jde do finále. A představitelé města, které letiště spoluvlastní, začínají být nervózní, že se dosud neví, kdo jej bude využívat. Moc nepokročilo ani hledání partnera, který by chtěl letiště provozovat. To jsou všechno dobré připomínky. Nabízí se ale otázka, jestli v tom neměli mít zastupitelé jasno už předtím, než se do rekonstrukce pustili.

O něco veseleji je kolem nového berlínského letiště. Po agonické stavbě, a především následných úpravách, které se táhnou už 13 let, by se mělo definitivně otevřít na konci příštího roku. Několik oznámených termínů už mezitím vypršelo, tak snad to tentokrát vyjde.