Seven: 7 Minute Workout

Výrobce : Perigee

Web : Seven.app

Cena : Zdarma, předplatné od 99 Kč měsíčně (za personalizované plány, cvičení a tréninky)

Hodnocení: iOS 4,8/5; Android 4,4/5

Při prvním spuštění vám aplikace předloží krátký dotazník. V něm ji sdělíte, co po ni vlastně chcete, primárně má jít buď o zhubnutí, nebo tvorbu svalové hmoty. Na základě vstupních informací je vám následně vypočítán cvičební plán. Ten se především liší v tom, zda se jen potřebujete pravidelněji hýbat, nebo se o poznání více potit.

Displej telefonu při cvičení vždy ukazuje, jaký cvik máte dělat i jak dlouho. Vidíte tedy jeho animaci a odpočet. Cílem je, abyste se do aplikace vraceli skutečně pravidelně, a tím se tak samotnému cvičení věnovali po 7 minut denně 7 dní v týdnu. Předplatné vám odemkne více personalizovaných plánů a virtuálního osobního trenéra.

Kde stáhnout:

App Store

Google Play

Datová náročnost: iOS 353 MB; Android 84 MB

8fit Workouts & Meal Planner

Výrobce : Urbanite Inc.

Web : 8fit.com

Cena : Zdarma, předplatné od 419 Kč měsíčně (za variabilní plány, týdenní výzvy, dietní doporučení a více jak 800 receptů)

Hodnocení: iOS 4,7/5; Android 4,5/5

Tahle aplikace vás má přimět především ke změně vašeho životního stylu. S přítomnými tréninky můžete cvičit doma, v kanceláři, v parku a kdekoli jinde, ale bez nutnosti vybavení, takže jen s pomocí hmotností vlastního těla.

Aplikace je vstřícná především k začátečníkům, protože první cvičení zdarma je jen dvouminutové a spíše protahovací. Svého cíle ale s jistou pílí dokážete dosáhnout za 8 týdnů, po kterých jsou tréninky stále těžší a intenzivnější. Vyjma cvičení a doporučených receptů k vaření můžete také dělat jógu nebo meditovat. Veškerým cvičením vás provázejí komentovaná videa.

Kde stáhnout:

App Store

Google Play

Datová náročnost: iOS 100 MB; Android 55 MB

Fifity: Fitness cvičení česky!

Výrobce : Fifity Workouts s.r.o.

Web : Gofifity.com

Cena : Zdarma, předplatné od 249 měsíčně (přizpůsobitelný fitness plán, přístup k samostatným tréninkům)

Hodnocení: iOS 4,9/5; Android 4,7/5

Fifity nabízí dva cíle: nabrat svaly, nebo zhubnout. Na úvod si vyberete typ své postavy, na jakou její část se chcete nejvíce zaměřit a zhodnotíte své zkušenosti s pravidelným cvičením. Zajímavé je, že jde vybrat, jestli trpíte nějakými bolestmi a v jakém případě (například u kolen v případě dynamických skoků). Algoritmus následně z doporučených cvičení tyto problematické partie odstraní.

To platí i v případě, pokud aplikaci sdělíte, že budete cvičit doma. Můžete ji tím totiž zakázat používání „hlasitých“ cviků ve vašem plánu. Sestavené tréninky se následně pro dosažení těch optimálních podmínek vždy přizpůsobují vašemu pokroku. Jdou na to skrze umělou inteligenci.

Kde stáhnout:

App Store

Google Play

Datová náročnost: iOS 245 MB; Android 138 MB

BetterMe: Zdravotní koučink

Výrobce : BetterMe Limited

Web : Betterme.world

Cena : 7 dní zdarma, předplatné od 279 Kč měsíčně

Hodnocení: iOS 4,6/5; Android 4,3/5

Aplikace je komplexním trenérem, který se z vás pokusí udělat lepšího člověka, od čehož ostatně nese i své jméno. Primárně si tu vyberete, zda vás nejvíce zajímají plány stravování, počítání kalorií, tréninkové plány nebo půst. Určena je pro všechny, tedy začátečníky, pokročilé i profesionály.

Ve vytvořeném plánu nabízí také upozornění na pravidelné vážení hmotnosti a pitný režim. Když si obsah stáhnete do zařízení, můžete cvičit i off-line. Zajímavostí je průvodce půstem, což je způsob kontroly hmotnosti bez diet. Obnáší to, že 12 hodin nejíte a pak konzumujete, co chcete. Škoda je, že aplikaci si bez předplatného hned v úvodu ani neprojdete. K dispozici je však sedmidenní zkušební doba zdarma.

Kde stáhnout:

App Store

Google Play

Datová náročnost: iOS 234 MB, Android 80 MB

Active Arcade

Výrobce : Nex Team Inc.

Web : Activearcade.ai

Cena : Kompletně zdarma

Hodnocení: iOS 4,7/5; Android 4,4/5

Největší výhodou Active Arcade je fakt, že je kompletně zdarma. Neplatíte tu za nic, tedy za žádné tréninky ani plány a hned se můžete pustit do vybraného cvičení. To bude bavit nejen vás, ale klidně celou rodinu. Není o nudných klicích, náročných sklapovačkách nebo jen protahování se u jógy. Tady hrajete zábavné hry, které ovládáte svým tělem. Cvičit pak můžete právě i s více „hráči“.

Aplikace za pomoci AI používá pokročilé sledování pohybu celého těla, kdy se cvičení odehrává v rozšířené realitě. Stačí před sebe dát telefon nebo tablet. Jejich čelní kamera následně snímá, co před ní děláte. Na výběr je 14 cvičení: budete boxovat, kopat, pózovat (takže se protahovat) ale i skákat. Popis také uvádí, pro jak pokročilé uživatele jsou které hry určeny a kolik k nim potřebujete prostoru.

Kde stáhnout:

App Store

Google Play

Datová náročnost: iOS 983 MB, Android 557 MB

