🎧 Nový díl podcastu Botník s Pam Rabbit: Jak se z tenisek Converse stal kulturní fenomén

S láskou, Chuck. Teda Pam! Tenisky Converse Chuck Taylor jsou tu s námi už více než sto let, během kterých se staly symbolem basketbalistů, rockerů, rapperů, hipsterů a to všechno několikrát dokola. V zahraničí se při příležitosti aktuálně probíhající kampaně dostaly do jejího popředí dlouhodobé ikony brandu jako Tyler, the Creator, Charli XCX, Lil Yachty a u nás právě sedmadvacetiletá zpěvačka, která nás reprezentovala také na Eurovizi.

VIDEO:S láskou, Pam Rabbit!

Během bezmála hodiny společného povídání došla řeč na kreativní procesy, inspiraci, koncert ve Foru Karlín nebo třeba na vězení.

V příštím díle se podíváme na aktuální situaci resell pohledem pocitů i globálních dat.

