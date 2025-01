České zemědělství se pod tlakem nedostatku zaměstnanců pomalu automatizuje. Místo vidlí a gumáků přicházejí na řadu roboti, kteří dokáží řídit krmení, dojení a zvládnou i další náročné úkoly. „Usnadňuje to život kravám i farmářům,” říká v nové epizodě podcastu Business Club Tomáš Hrůša, výkonný ředitel firmy AGRO-partner. Automatizaci v zemědělství se bude věnovat také největší odborná konference Mléko 2025, která začíná v úterý 14. ledna v Praze. Vedle Tomáše Hrůši vystoupí na konferenci i několik zahraničních expertů.

Soběslavská firma AGRO-partner vznikla v devadesátých letech, kdy otec Tomáše Hrůši začal do Česka dovážet rakouské traktory. V roce 2003 se společnost přeorientovala na inovace v zemědělství a začala automatizovat chov skotu na tuzemských farmách.

Hlavní hnací silou automatizace v Česku je podle Hrůši nedostatek zaměstnanců a snaha ulevit přepracovanému personálu: „Farmy dnes zoufale hledají pracovníky. Po zavedení robotů tahle starost odpadá,“ tvrdí Hrůša.

V Česku vedou v automatizaci spíš menší farmy. Rodinné podniky, které dříve závisely na tvrdé dřině, dnes investují do technologií, aby si mohly ušetřit čas a práci. „Díky automatizaci si farmáři mohou poprvé dovolit třeba večer do divadla,“ říká Hrůša. Větší farmy, ač by měly mít prostředky, podle něj s automatizací často otálejí.

České zemědělství však podle Hrůši stále zaostává za sousedy. V Rakousku a Německu už roboti v zemědělství běžně nahrazují nedostatkovou pracovní sílu, zatímco Polsko rychle roste díky stabilní státní podpoře. U nás zatím automatizace přichází pomaleji, ale poptávka stoupá. Situace je horší pouze na Slovensku, kde současná politická situace podle Hrůši chovu skotu nepřeje.

Kromě šetření pracovních sil považuje Hrůša za důležitou výhodu chytrého zemědělství větší svobodu pro zvířata: „Kráva si například sama rozhodne, kdy se nechá podojit,“ popisuje dojící roboty, které umožňují zvířatům svobodný pohyb, a tím mají zásadní vliv na jejich pohodu. Zvířata jsou podle něj klidnější, zdravější a produkují více mléka. „Paradoxně největší dojivost vykazují ve chvílích, kdy jsou na farmě minimální zásahy lidí – třeba o víkendech,” dodává.

Způsobí AI stejnou revoluci v zemědělství jako traktory? Proč důsledkem automatizace neklesnou ceny másla? Jak naučit krávu, aby si na roboty zvykla? To všechno se dozvíte v novém díle podcastu Business Club.