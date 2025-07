České hudební festivaly testují obnovitelné zdroje a další prvky udržitelnosti. Rock for People sice letos musel ustoupit od vodíkového generátoru kvůli jeho nákladnosti, ale využíval i nadále solární energii. Beats for Love vysazuje za každého vystupujícího interpreta strom a dopravu v areálu zajišťuje elektrovozíky.

Mobilní vodíkový generátor od české firmy Devinn v minulosti poháněl jedno z pódií na Rock for People, letos od něj ale festival ustoupil. „Chtěli jsme otestovat a zároveň ukázat, že by vodík mohl být v budoucnu pro festivaly jednou z cest. Dokud ale nebude zelený vodík dostupnější a v ČR nebude vybudovaná vodíková infrastruktura, bude tato technologie až násobně dražší než jiné technologie či agregáty,“ říká Radka Hájková, manažerka CSR a ESG projektů pro Rock for People.

Kromě vodíku to byla v minulosti i větrná energie. Organizátoři ji v roce 2022 testovali prostřednictvím GEM Tower, věže s pódiem, která využívala jak větrnou, tak sluneční energii pro napájení programu. Technologie byla zapůjčená z Technické univerzity v Eindhovenu.

Letos organizátoři Rock for People využívali energii ze slunce, například jako pohon jedné ze stagí. Rock for People má v dlouhodobém pronájmu královéhradecký areál Park 360, ve kterém se festival koná. Organizátoři pracují na projektu, který by jim umožnil využití solární energie dlouhodobě a ve velkém, případně ji i sdílet.

Recyklují nejen odpad, ale i vodu

„Ve větším měřítku letos využíváme systém vaků, pomocí kterých pracujeme s vodou ze sprch, a tou následně splachujeme toalety. Díky technologii postavené na vrstvě stříbra se zachytávají nečistoty a voda se nekazí,“ vyjádřila se Hájková k inovacím, které pro letošní ročník festival zavedl.

Festival Rock for People, 8. června 2023, Hradec Králové. | Zdroj: Profimedia.cz

Rozlišuje se zde sedmnáct druhů odpadu. Zálohují se PET lahve a plechovky. Nápoje se čepují do znovupoužitelných zálohovaných kelímků. Opakovaně se využívají vybavení a dekorace ve festivalovém areálu. Další metou je pro pořadatele znovupoužitelné nádobí. Aktuálně se jídlo na festivalu servíruje na kompostovatelném nádobí.

I ostravský Beats for Love letos rozšířil systém recyklovaného nádobí, a to zálohované kelímky i na velikost 0,3 l. „To nám umožnilo ušetřit zhruba 60 tisíc jednorázových kelímků,“ říká sustainability manažer festivalu David Panoš.

Festival se také zaměřil na výzdobu pódii – řadu materiálů organizátoři použili znovu, jen je upravili. Většina dekorací je navržená tak, aby se mohly s vývojem festivalu nadále využívat a až doslouží, aby našla další uplatnění přímo v areálu, třeba jako prvky pro návštěvníky.

„Budeme také pokračovat v projektu výsadby stromů za každého vystupujícího interpreta. Tento projekt měl letos celkem pozitivní ohlas i na sociálních sítích a v příštím roce do něj chceme zapojit i naše fanoušky – People of Love,“ doplňuje Panoš.

BEATS FOR LOVE | Zdroj: foto archiv festivalu beats for love

Rock for People letos využíval flotilu elektrovozidel pro dopravu účinkujících a VIP návštěvníků. V budoucnu by organizátoři možnost dobíjení elektrovozidel chtěli nabídnout i na veřejném festivalovém parkovišti.

Udržitelnou mobilitu rozvíjí i Beats for Love. Letos se festival rozhodl, že elektrovozíky budou tvořit 50 procent flotily v areálu a na krátké vzdálenosti transportu umělců a hostů začal využívat i automobily na vodík a čistě elektrický pohon.

Češi se o udržitelnost na festivalech zajímají

Generali Česká pojišťovna provedla velký průzkum na téma Festivaly a Češi. Zaměřila se v něm primárně na udržitelnost, což rezonovalo s většinou respondentů, 69 procent z nich uvedlo, že je pro ně důležitým tématem.

Návštěvníci nejvíce registrují zálohované kelímky a obaly na jídlo, starost festivalů o udržitelnost je ale mnohem rozsáhlejší. „Festivaly fungují jako malá města. Řeší dopravu, odpad, vodu, bezpečnost a třeba i vzdělávání. Pokud zde fungují udržitelná opatření, je velká šance, že se uchytí i v běžném životě. Skvělým příkladem je zálohování PET či hliníkových obalů nebo pronájem glampových stanů přímo na místě,“ říká Jiří Hlinka, ředitel festivalové asociace FESTAS.