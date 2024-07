Pozvání do podcastu Business Club tentokrát přijal Jiří Hrabě, ředitel neziskové organizace Elpida, která od roku 2002 podporuje seniory v aktivním životě. Řeč byla o tom, že čeští důchodci chtějí pracovat a jak jim to společnost může co nejvíce usnadnit. „V loňském roce pracovalo na nějaký úvazek půl milionu českých seniorů a to číslo stále stoupá“ říká Hrabě v podcastu.

Elpida, která začínala s projektem krizové linky pro seniory, postupně rozšířila své aktivity o Centrum Elpida, kde se senioři učí například pracovat s počítači a internetem. „Začínali jsme s lidmi, kteří nevěděli, co je myš, a dnes se učí o umělé inteligenci,“ říká Hrabě.

Přestože jsou senioři dnes sebevědomější a aktivnější, veřejnost je podle Hraběte stále vnímá stereotypně. „Společnost často vnímá seniory jako nemocné a závislé, ale to už dávno není pravda,“ zdůrazňuje. „Musíme vnímat seniory jako přínos pro společnost, nejen jako příjemce sociální podpory.“

Změna toho, jak mladší generace důchodce vnímají, je nevyhnutelná. Senioři totiž budou vzhledem ke stárnoucí populaci tvořit stále větší sílu na pracovním trhu. Aby k tomu došlo, musí se stát, soukromý sektor i veřejnost zasadit o to, aby byl aktivní život důchodců co nejdelší. Díky tomu budou mít starší lidé aktivnější a důstojnější stáří a stát ušetří na výdajích do sociální a zdravotní oblasti. Klíčové slovo je v tomto ohledu podle Hraběte prevence.

Stát by podle něj měl podporovat aktivizační služby pro seniory, aby mohli trávit svůj volný čas aktivně, zaměstnavatelé by měli umožnit částečné úvazky a přizpůsobit pracovní podmínky starším zaměstnancům a samotní senioři by měli začít na své stáří myslet co nejdříve.

Poslechněte si celý rozhovor s Jiří Hrabětem v podcastu Business Club: