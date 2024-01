„Lidé se stále častěji rozhodují investovat peníze do vzdělání svých dětí,“ říká host podcastu Business Club Vratislav Nejedlý, podnikatel a zřizovatel skupiny Královských škol. Dohromady jich má na severu a jihu Prahy šest, od mateřské po lyceum. Jak by řešil výzvy, kterým české školství v současnosti čelí? Proč soukromé školy v Praze fungují v uzavřené bublině? A vyplatí se dnes začít podnikat ve školství? Nejen to se dozvíte v následujících minutách.