Nerovnoměrný a spíše nižší hospodářský růst, silnější úloha státu, namísto globalizací propojeného světa jeho rozpojování, rostoucí váha hrubé síly a konec mesiášské role centrálních bank. To je pomyslný nový normál, na který začal v různých obměnách už v prvních letech po finanční krizi roku 2008 připravovat investory jeden z nejvlivnějších ekonomů současnosti Mohamed El-Erian.

S hlavním ekonomickým poradcem Allianz a prezi­dentem Queens’ College Univerzity v Cambridgi se na podzim budou moci blíže seznámit i domácí byznysmeni. El-Erian 6. listopadu nabídne svůj pohled na aktuální dění v rámci vystoupení na dalším ročníku investiční konference SHIFTS.

Naléhavost jeho slov v letech těsně po finanční krizi částečně utlumily štosy vytištěných peněz, jimiž se centrální banky v čele s americkým Fedem snažily v minulé dekádě mohutně nastartovat jednotlivé ekonomiky, čímž mimo jiné zajistily pohádkové zhodnocení všem, kteří jen prošli kolem Wall Street a amerických akcií.

Příliš mnoho šoků

Tenhle příběh ale dostává čím dál patrnější trhliny. Ani nejmocnější centrální banka sama o sobě nic nezmůže s trendem, kdy globální byznys čelí nekončícímu množství šoků. „Cla by mohla zásadním způsobem přeformátovat světovou ekonomiku,“ komentoval začátkem dubna pro CNBC rozpoutání obchodních válek ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa Mohamed El-Erian.

Právě tento ekonom, který se narodil v New Yorku egyptským rodičům a následně strávil i kus dětství v jejich rodné zemi a také v Evropě, svým životopisem představuje archetypálního světoobčana se zvýšenou citlivostí vůči pokusům zničit trend globalizace. Nejen proto by měl patřit – a se skoro milionem příznivců na síti X také patří – mezi osobnosti, které se investorům vyplatí sledovat. Kvůli současnému geopolitickému dění jsou jeho teze, jež zpopularizoval rovněž knihami When Markets Collide (2008) a The Only Game in Town (2016), naléhavější než dřív.

Podmínky pro výskyt černých labutí

Před propuknutím koronavirové pandemie působil svět jako mnohem optimističtější místo než dnes. A to i navzdory tomu, že Putin už z Ukrajiny odkrojil Krym a část Donbasu. Americké ekonomice se dařilo dokonce natolik, až El-Erian pro Bloomberg v roce 2019 prohlásil, že Spojené státy se jinak spíše pochmurnému novému normálu vymykají. Nyní ale také on varuje, že roste riziko propadu USA do recese.

To by však nemělo tolik děsit ty investory, kteří se jeho radami dlouhodobě řídí. V praxi to znamená, že se tak urputně nezaměřují na dosažení vysokých zisků jako spíše na omezení ztrát. Svět nového normálu je vhodným místem pro výskyt pověstných černých labutí – nepředvídatelných událostí s poměrně malou pravděpodobností výskytu, zato se stoprocentní pravděpodobností brutálního dopadu na prakticky veškeré oblasti lidského života. Mimochodem pojem černá labuť zpopularizoval Nassim Nicholas Taleb, který vystoupil na zahajovacím ročníku SHIFTS v roce 2023.

Drolí se i dvouprocentní inflační cíl? O zásadních ekonomických změnách současnosti vypovídá také to, že nejmocnější centrální banka světa by podle El-Eriana měla zvažovat přehodnocení tradičního dvouprocentního inflačního cíle. „Současný inflační cíl ve výši dvou procent je běžný pro řadu centrálních bank včetně Bank of England a Evropské centrální banky. Od svého vzniku v rámci novozélandského experimentu s cílováním inflace na počátku devadesátých let dobře sloužil moderní měnové politice. Jelikož však byl stanoven spíše arbitrárně, neexistuje všeobecně přijímaný analytický přístup, jak formulovat jinou alternativu,“ napsal El-Erian v březnovém komentáři pro agenturu Bloomberg. „Kontext se však zásadně změnil. Především svět již nezažívá dekády trvající pozitivní nabídkové šoky, které plynuly ze vstupu Číny do globální ekonomiky a kolapsu Sovětského svazu. V posledních několika letech čelí ekonomiky po celém světě častějším a silnějším negativním nabídkovým šokům. A tento trend podle všeho dále sílí.“

El-Erian proto už ve své knize z roku 2008 doporučuje skutečně důkladnou diverzifikaci portfolia a nespoléhat jen na vousaté poučky typu 60/40, pravidla, jež radí rozdělení portfolia mezi akcie a relativně bezpečné dluhopisy. Diverzifikace by měla směřovat napříč regiony, sektory i třídy aktiv. El-Erian na rozdíl od Taleba později nezavrhoval ani bitcoin a kryptoměny obecně, ostatně sám si prý v roce 2018 vyzkoušel nákup největší virtuální měny.

Mýtus o Fedu spasiteli

Podle něj by ale v první řadě měli investoři a byznysmeni pomalu zapomenout na pohádku o všemocných centrálních bankách, které od roku 2008 ochotou k masivnímu rozvolnění měnové politiky „zachraňovaly“ mimo jiné Wall Street od bolestivých období dlouhého propadu. Investicemi do akcií nebo kryptoměn tak mohl během mimořádného období růstu snadno vydělat úplně každý i tou nejjednodušší strategií pasivního investování.

V knize The Only Game in Town ale El-Erian varoval, že centrální banky nesou na svých bedrech až příliš velký náklad zodpovědnosti, který nemusejí dlouhodobě unést. Ostatně ani Fed není všemocný a nemůže suplovat lék proti rozpadu obchodních vztahů, relativnímu ekonomického úpadku Západu nebo neochotě vlád k potřebným reformám a investicím za účelem zvyšování hospodářské produktivity, upozornil El-Erian.

Tím spíš to platí v době, kdy prostor pro případné větší sekání sazeb omezuje Fedu a spol. hrozba stagflace způsobená obchodními válkami. Pomyslným novým normálem by tedy neměly být pro obezřetné investory vidiny zaručených zisků jako v posledních patnácti letech, ale spíš vypočítávání důvodů, proč může další dekáda na burzách vypadat úplně jinak.