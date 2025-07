Volby by vyhrálo ANO, SPOLU a STAN oslabují. Posilují Piráti i Motoristé

Kdyby se parlamentní volby konaly v červnu 2025, nejvíce hlasů by získalo hnutí ANO. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by mu dalo hlas 32 procent voličů. Na druhém místě by skončila koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) se ziskem 19 procent, což představuje pokles o dva procentní body oproti předchozímu měsíci. Třetí pozici by obsadila SPD spolu s menšími stranami, dohromady se 14 procenty. Do Poslanecké sněmovny by se dostalo celkem sedm stran a hnutí.