Energetická krize a s ní spojené oslabení konkurenceschopnosti evropského průmyslu nebo potřeba masivních investic do obrany. Události posledních let vyvolávají otázku, zda přežije systém emisních povolenek. Podle Reného Neděly, vrchního ředitele sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu, bude nutné debatu o reformě znovu otevřít. „Už jednou tu byla snaha, aby povolenky mohly nakupovat pouze subjekty s povinností jejich odevzdání, nikoli banky a spekulanti,“ říká Neděla v podcastu Business Club s tím, že věří, že podobná úprava systému ETS bude brzy znovu na stole.

Co dalšího se v podcastu dozvíte:

Je LNG z USA ekologičtější než domácí uhlí?

Česká republika a Evropa se stále více spoléhá na dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG), zejména z USA. Objevují se nicméně názory, že ekologická stopa tohoto paliva není o nic menší než u domácího uhlí. „Záleží na metodice výpočtu. Při započítání těžby, transportu a konverze může LNG vycházet emisně podobně jako naše uhlí,“ upozorňuje Neděla.

Kdy bude schválena státní energetická koncepce?

Česká státní energetická koncepce nebyla aktualizována od roku 2015 a její schválení bylo loni odloženo na neurčito. Podle Neděly to ale neznamená absenci strategického směru. „Vláda schválila Národní energeticko-klimatický plán, který do roku 2030 definuje základní parametry – rozvoj jádra, využití obnovitelných zdrojů a potřebu 2 GW plynových zdrojů,“ vysvětluje s tím, že věří, že novou koncepci vláda stihne podepsat do podzimních parlamentních voleb.

Je Česko připraveno na konec uhelných elektráren?

Výroba elektřiny z uhlí se v Česku postupně stává nerentabilní a řada provozovatelů uvažuje o předčasném uzavření svých elektráren. „Jeden provozovatel už oznámil konec, ale následně své rozhodnutí stáhl,“ říká Neděla. Přesto se předpokládá, že do roku 2030 dojde k masivnímu útlumu. Stát se na tuto situaci připravuje – Lex plyn má urychlit výstavbu plynových zdrojů a zajistit stabilitu sítě. „I v krizovém scénáři by bylo možné elektřinu dovézt,“ ujišťuje Neděla.

Kdo jsou hlavní spojenci Česka v evropské debatě o emisních povolenkách? Jaké investice jsou potřeba, aby se Česko zvládlo odklonit od uhlí? Budeme v budoucnu spoléhat na domácí jádro, nebo dovoz energie?

Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalšího se dozvíte v nejnovější epizodě podcastu Business Club.