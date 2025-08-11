TOP 10 zemí, které nejrychleji přecházejí na zelenou energii. V žebříčku je i nečekaný favorit
Které státy nejvíce přecházejí na zelenou energii? Data Energetického institutu ukazují desítku zemí, které za posledních pět let nejvíc navýšily podíl obnovitelných zdrojů na vlastní spotřebě elektřiny. Evropa má silné zastoupení, ale žebříček skrývá i jedno překvapení.
10. Izrael
Jedním z nejznámějších produktů izraelské zbrojní výroby je systém protivzdušné obrany Iron Dome od společnosti Rafael Advanced Defense Systems. |
První zemí v tomto srovnání je Izrael, který loni pokryl z obnovitelných zdrojů necelých 10 procent spotřeby. I když se jedná o relativně nízký podíl oproti jiným zemím, za posledních pět let se spotřeba zelené energie zdvojnásobila. K růstu přispěly zejména programy na podporu fotovoltaiky, snaha diverzifikovat energetické zdroje a potřeba posílit soběstačnost vzhledem ke geopolitickému napětí v regionu.
Izrael v rámci obnovitelných zdrojů jednoznačně sází na solární energii, protože pro využívání dalších způsobů výroby elektřiny v zemi není dostatek přírodních zdrojů. I přes pokrok je izraelský energetický mix stále výrazně založený na zemním plynu. Země je zároveň dovozcem elektřiny. V budování obnovitelných zdrojů chce ovšem pokračovat i do budoucna.
9. Maďarsko
V Maďarsku se od žen očekává péče o domácnost. |
Další a zároveň první evropskou zemí je Maďarsko. Tomu se oproti roku 2020 podařilo zvýšit pokrytí spotřeby z obnovitelných zdrojů o necelých šest procentních bodů. Celkem tak zelená energie pokryla v loňském roce 12,7 procenta spotřeby, což je stejně jako v případě Izraele dvakrát víc než před pěti lety.
I v případě Maďarska zvýšený podíl obnovitelných zdrojů táhla hlavně fotovoltaika. Solární energii v zemi začaly více využívat domácnosti i firmy. K rozvoji přispěla také podpora z evropských fondů a zjednodušená legislativa, která umožnila jednodušší instalace, typicky právě pro domácnosti. Většinu elektřiny každopádně Maďarsko pokrývá z jádra nebo plynu.
8. Finsko
finská sauna |
Dále pokračujeme na sever. Finsko pokrylo z obnovitelných zdrojů v roce 2024 skoro 39 procent spotřeby. Na první pohled je to oproti Maďarsku nebo Izraeli výrazný rozdíl, ale přesto to není nejvíce v porovnání se zeměmi, které budou teprve následovat. Osmé místo si Finsko zasloužilo díky nárůstu o 6,3 procentního bodu oproti roku 2020.
Finsku se přezdívá země tisíců jezer a voda hraje hlavní roli i mezi obnovitelnými zdroji společně s větrnou energií. Za zmínku ale stojí i energie vyrobená z biomasy, která má na mixu také nemalý podíl. Finsko může hodně zelené energie využívat díky robustní přenosové soustavě, přičemž se v kombinaci s rozvojem jaderné energie stává i takzvaným čistým exportérem.
7. Rakousko
. |
Evropa má v tomto srovnání nejvíce zástupců a dalším z nich je Rakousko. To dokázalo v roce 2024 pokrýt celkem 43 procent spotřeby z obnovitelných zdrojů, což je vůbec nejvíc ze všech deseti zemí v tomto žebříčku. K celkovému růstu o 6,5 procentního bodu oproti roku 2020 přispěl hlavně rozvoj solární a větrné energie, kterou doplnily modernizované vodní elektrárny, jež tvoří dlouhodobě základ rakouského mixu.
Rakousko zejména díky alpskému terénu hojně a dlouhodobě využívá přečerpávací elektrárny, které slouží jako obrovské baterie pro případ výkyvů při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Ani tak se ale nevyhne dovozu elektřiny z okolních zemí z takzvaných otáčivých zdrojů, tedy z uhlí nebo jádra.
6. Dánsko
NATO se snaží baltskou infrastrukturu všemožně chránit, Dánsko tam rozmísťuje drony. |
Dánsko v roce 2024 dokázalo navýšit podíl na spotřebě o sedm procentních bodů. Celkem pak ze zelené energie loni pokrylo 41,7 procenta spotřeby. Země patří dlouhodobě k průkopníkům obnovitelné energie, přičemž za tímto navýšením stojí hlavně další investice do větrných elektráren.
Vítr je pro dánskou energetiku důležitým stavebním kamenem. Země těží z téměř ideálních podmínek díky poloze u Severního moře. Větrné elektrárny vyrábějí více než polovinu veškeré elektřiny. I díky tomu je Dánsko v celkové roční bilanci také čistým vývozcem, byť za nepříznivých podmínek musí energii dovážet.
5. Chile
Argentina–Chile, hranice v Andách |
Jediným zástupcem Jižní Ameriky v tomto žebříčku je Chile. Tato země dokázala zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě mezi lety 2020 a 2024 z 25 na 32 procent, tedy o sedm procentních bodů, čímž potvrzuje roli lídra energetické transformace v Latinské Americe.
Za růstem významu obnovitelných zdrojů je hlavně rozvoj solárních a větrných elektráren. Důležitou roli v mixu hrají také vodní elektrárny, ale jejich význam kvůli klimatickým výkyvům a obdobím sucha klesá.
4. Nizozemsko
Amsterdam |
Zpátky do Evropy. Nizozemsko za posledních pět let skoro zdvojnásobilo podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě. Loni zelená energie pokryla přes 18 procent spotřeby, přičemž podíl celkem vzrostl o necelých devět procentních bodů. Tento nárůst zajistil hlavně rozvoj solární a větrné energie.
Přestože má Nizozemsko přístup k Severnímu moři, kde jsou právě budovány další větrné elektrárny, energetický mix zůstává závislý na fosilních palivech, protože jeho hlavní část tvoří energie vyrobená ze zemního plynu. Zároveň se země spoléhá i na dodávky elektřiny z dalších zemí, zejména z Německa nebo Norska.
3. Srí Lanka
Srí Lanka |
Asi největším překvapením v tomto srovnání může být Srí Lanka. Země navýšila podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě za posledních pět let o 8,4 procentního bodu. Celkem zelená energie loni pokryla přes 23 procent spotřeby. Země se tím snaží vyvážit závislost na fosilních palivech, jejichž logistika je pro Srí Lanku náročná.
Mezi obnovitelnými zdroji dominuje vodní energie, pro kterou země využívá řeky v hornaté části ostrova. Díky mezinárodním investicím ale v posledních letech dochází k rozvoji solárních elektráren. Přesto ale země zůstává dovozcem elektřiny.
2. Portugalsko
Porto, Portugalsko |
Portugalsku se podařilo navýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě o necelých 10 procentních bodů, díky čemuž zaujalo druhé místo. Země pokračuje ve velkých investicích do větrných i solárních elektráren, které doplňují i rozvinutou síť vodních elektráren. Portugalsko tak dlouhodobě pokračuje ve snaze stát se evropským lídrem v zelené energetice.
Právě solární energie získává v posledních letech čím dál větší roli v portugalské energetice, čemuž předcházela nutná modernizace distribuční sítě. Nové zdroje si našly své místo ve slunečných oblastech na jihu země. V některých obdobích je země navíc schopná energii vyvážet, a to zejména do Španělska.
1. Litva
Tržiště ve Vilnusu. Litva patří v rámci OECD k zemím s relativně drahýmip potravinami |
Nejvíce ze všech zemí navýšila podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě Litva. Zelená energie se vyšvihla z 11 na 23 procent, zvedla se o 12 procentních bodů. Litva se tím jednoznačně snaží vymanit ze závislosti na dovozu energie, zejména z Ruska. Země modernizuje distribuční soustavu a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů.
Mezi nimi v zemi dominuje hlavně větrná energie, která má dobré podmínky v pobřežních oblastech. Rozvoj zaznamenala i solární energie využívaná domácnostmi, s čímž přišel i boom takzvané komunitní energetiky. Závislost na importu energie se sice snižuje, ale přesto země zůstává dovozcem elektřiny. Domácí spotřebu z vlastních zdrojů země nicméně plánuje pokrýt do roku 2030.