Domy a pozemky skoro zadarmo? 11 koutů lákavých zemí, kde je to i pro Čechy realita
Pohledem z Česka, a zejména z Prahy, kde citelně rostou ceny nemovitostí, to může vypadat jako pokus o vtip nebo výjev z postapokalyptického příběhu. Řada pro Čechy atraktivních zemí se snaží zvrátit úbytek populace nabídkou domů nebo pozemků de facto zadarmo. Nově je mezi nimi dokonce i severoitalský region oblíbený mezi českými lyžaři a milovníky horských jezer.
Určitou představu o anomáliích realitního trhu rozvinutých evropských i zámořských států může získat každý, kdo obchoduje s českými nemovitosti daleko od Prahy, Brna a dalších krajských měst. Méně atraktivní lokality se i kvůli depresivním demografickým vyhlídkám Česka místy vylidňují, což podsekává vyhlídky na zaručený růst cen tamních bytů nebo domů.
Kvůli nedostatečně výstavbě bytů a všeobecné fascinaci Čechů investicemi takzvaně do cihel ale situace na většině míst republiky rozhodně ještě nedošla do tak dramatického stádia jako v jiných zemích.
U nich mnohdy nezáleží na tom, o jak atraktivní dovolenkovou destinaci se jedná: trend vymírání v odlehlejších místech je i kvůli prudkému poklesu porodnosti posledních let citelný napříč vyspělým světem. Nic na tom nemění ani rozšířenější možnosti práce na dálku prostřednictvím digitálních technologiích nebo všeobecný nedostatek řemeslníků, pro které nemusí být problém dosahovat slušných výdělků i mimo metropole.
Itálie nad Chorvatsko
Fenomén opouštění regionů je ale mimo jiné příležitost pro ty Čechy, kteří by si rádi pořídili dům nebo byt v místech, kam rádi jezdí na dovolenou. Také vlivem rostoucích mezd či silnějších obav z geopolitického dění ve střední Evropě se stále více z nich rozhlíží po pořízení nemovitosti v zahraničí. Na některých místech světa by jim k vlastnímu bydlení stačil i mimořádně nízký rozpočet.
Výběr lokalit, kde se snaží místní samosprávy přilákat nové obyvatelstvo pomocí nejrůznějších forem dotací, nabízí pokračování článku. Speciální prostor v něm dostává Itálie: nejen díky rozmanitosti tamních nabídek levných domů, ale i z důvodu popularity země mezi obyvateli Česka. Ti do ní nyní jezdí častěji než do Chorvatska. Italský realitní trh je navíc unikátní tím, že tamní nominální hodnota nemovitostí se dosud nevrátila nad úroveň roku 2008, kdy vypukla ekonomická krize.
Itálie (autonomní provincie Tridentsko)
Do dotačního programu na opravy domů jsou zapojeny i obce poblíž jezera Idro |
Severoitalská oblast, kterou dobře znají všichni milovníci horské turistiky. Už jenom proto, že dechberoucími výhledy na Dolomity se lze kochat už po méně než osmi hodinách jízdy autem z Česka. Tamní samospráva by ale do oblasti kromě turistů ráda přilákala také potenciální stálé obyvatele. V květnu proto začala přijímat žádosti o podporu z programu na renovaci nemovitostí ve vybraných horských vesničkách až do výše 80 tisíc euro a 40 procent způsobilých nákladů.
Peníze jsou určené osobám, které chtějí přeměnit nevyužívané nemovitosti na své hlavní bydliště, nebo je pronajímat za regulovaný nájem. Prioritu mají žadatelé mladší 45 let, již by chtěli opravit domy v historické zástavbě. Provincie je součástí regionu Tridentsko-Jižní Tyrolsko (Horní Adiže), který je jako jeden z mála v Itálii postupem let stále lidnatější. Obývá jej přes milion lidí.
Rozdíly mezi českým a italským nemovitostním trhem však umí být tak brutální, že jako pomyslný jackpot může vypadat i standardní realitní nabídka na severu Itálie, nijak nevylepšená obecními pobídkami. V oblasti Furlanska-Julského Benátska si před rokem pořídil standardně obyvatelný dům v přepočtu za dva miliony korun i český softwarový vývojář Libor.
„Do Itálie za bydlením mě přivedla cena českých nemovitostí. A nepřímo také kamarádka, která si zde blíže k moři kupovala dům. Pochvalovala si, že se v Itálii dají koupit domy za cenu v přepočtu kolem dvou milionů korun, což mě zaujalo. Ne že by mě nějak lákalo moře, po nemovitosti jsem se díval pod horami. Asi dva roky mi trvalo nalezení vhodného domu, který jsem loni koupil,“ vysvětluje pro e15.cz programátor, jehož zkušenosti s nákupem nemovitosti v Itálii podrobněji zprostředkuje zářijové vydání e15 magazínu.
Kdo má ale raději přímořské oblasti, najde v Itálii, mezi Čechy momentálně nejpopulárnější dovolenkové destinaci, i řadu dalších příležitostí.
Itálie (Sardinie)
Stálé obyvatele, nikoliv turisty, lákají i vesničky na Sardinii |
Na Itálii zdaleka nejsou lákavé jen její hory. Cestovatele láká například i středomořský ostrov Sardinie – ale nejen turisty. Jak již dříve informovala CNBC, ostrov se snažil přivábit nové obyvatele příspěvkem ve výši 15 tisíc eur pro každého, kdo se rozhodne na ostrově rekonstruovat za minimálně stejnou částku dům. Týká se to jen obcí s méně než třemi tisícovkami obyvatel, další podmínkou je vyřízení si trvalého pobytu.
Itálie (Toskánsko)
Pořízení podezřele levné nemovitosti v Toskánsku zpopularizoval i letošní film Netflixu La Dolce Villa |
V rámci projektu „dům za euro“ (casa a 1 euro) jsou za hubičku dostupné domy i v dalších zdánlivě snových destinacích. Například v Toskánsku, kam Češi běžně zvládají dojet autem. Některé možné překážky v podobě nutnosti rezidentury popsaly předchozí řádky, tím však výčet možných háčků nekončí. Jak informoval britský web The Independent, náklady na rekonstrukci mohou běžně dosáhnout desítek tisíc eur. Některé samosprávy navíc vyžadují kauci ve výši 10 tisíc eur na důkaz toho, že to investor myslí se svým zapojením se do chodu regionu opravdu vážně.
Francie (Ambert)
Náměstí v obci Ambert |
Také francouzská obec Ambert, která leží zhruba dvě hodiny jízdy na západ od Lyonu, nedávno začala nabízet domy za jedno euro. Jde o součást pětiletého Itálií inspirovaného plánu s cílem přilákat nové obyvatele, zejména rodiny a podnikatele, aby oživili místní ekonomiku. Zájemci musí předložit plán renovace a podnikatelský záměr.
Obec s asi sedmi tisícovkami obyvatel v departmentu Puy-de-Dôme, v níž je neobydleno zhruba 60 procent domů, chce rovněž oživit místní ekonomiku. Kraj Auvergne, kde Ambert leží, patří k nejchudším francouzským regionům. Centrální části Francie v pásu, který protíná zemi diagonálně, jsou méně osídlené než hory nebo pobřeží a také nejsou tak dobře vybavené infrastrukturou a službami. Oblasti se francouzsky říká diagonale du vide (prázdná diagonála). Ke konci 19. století se odtamtud obyvatelstvo přesunulo z větší části venkova do měst.
Španělsko
Guadalcanal v provincii Sevilla je jednou z obcí zapojených do programu Holapueblo na podporu opatření proti vylidňování venkova |
Obdobou italského programu casa a 1 euro je španělská platforma Holapueblo. Ta propojuje obce s možnými zájemci o levné bydlení. Depopulaci chtějí některé části Španělska zmírnit nejenom nabízením domů k renovaci, ale například i daňovými výhodami pro všechny, kteří by chtěli na španělském venkově podnikat. Mezi oblastmi, které jsou do Holapueblo zapojeny, nechybí ani svým pobřežím proslavená Andalusie – nabídky se ale týkají jejího vnitrozemí. Za posledních pět let program využilo na 85 rodin v 60 různých vesnicích.
Řecko (Antikythéra)
Co vypadá jako poetická momentka z dovolené, jsou ve skutečnosti kulisy poměrně drsných životních podmínek |
Malý, rozlohou jen asi dvacetikilometrový ostrov ležící mezi Krétou a poloostrovem Peloponés, obývají nanejvýše desítky lidí. Aby jejich počty vzrostly, zkusila tamní samospráva nabízet příchozím rodinám pravidelný příspěvek 500 eur měsíčně. Je ale také třeba zohlednit, že nejlevnější cesta do Athén autobusem a trajektem vyjde na skoro sto eur a trvá dvanáct hodin, varuje britský server Metro.
Se sehnáním levné nemovitosti by tam neměl být problém, protože počet obyvatel ostrova za posledních 40 let klesl o zhruba 90 procent. Podmínkou čerpání příspěvků je přistěhování se i s dětmi.
Japonsko
Opuštěných domů v Japonsku přibývá. Zde obydlí na ostrově Hokkaidó |
Řada youtuberů i diskutérů na sociálních sítí je fascinována japonským fenoménem akiya. Tedy nabízením převážně venkovských sídel zdarma s podmínkou jejich renovace. Z pohledu země, která má spolu s Jižní Koreou a Čínou nejpalčivější demografický problém na světě, se to jeví jako nevyhnutelný krok.
A z pohledu japanofilních Zápaďanů jako životní příležitost. Tedy alespoň do okamžiku, než se pokusí vyřídit si v cizincům jinak nepříliš přístupné zemi trvalý pobyt. Nebo si najmout někoho na správu nemovitosti ve státě, kde se kvůli poklesu populace nemusí dostávat pracovních sil.
Chorvatsko (Legrad)
Letecký pohled na Legrad |
Vlastní dům v Chorvatsku by byl pro mnoho Čechů splněným snem. V jejich představách ale nejspíš figurují úplně jiné oblasti, než kde jsou k mání domy za pár centů. Na chorvatsko-maďarských hranicích se snaží obec Legrad už od roku 2018 nabízet párům a rodinám nemovitost de facto zdarma. Loni úřady evidovaly celkem pět tímto způsobem prodaných domů, připomněl server CNBC. Z Legradu by trvala cesta do Rijeky zhruba tři a půl hodiny.
Irsko a jeho ostrovy
Řídce osídlené ostrovy u břehů Irska jsou mimořádně fotogenické, dobré životní podmínky by ale nabídly zřejmě jen introvertům |
Před dvěma lety spustila irská vláda dotační schéma Our Living Islands s cílem oživit tamní odlehlejší ostrovy. Každý, kdo by si troufl na opravu starých neobývaných domů, by na podporu svého úsilí získal až 84 tisíc eur. Musel by si ale v nemovitosti přihlásit trvalý pobyt, nebo ji nabídnout státnímu registru obydlí s regulovaným nájemným.
Kanada (Manitoba)
Do metropole Manitoby, města Winnipeg, je to z venkovských oblastí daleko. |
Problém výrazně nerovnoměrného osídlení země řeší také Kanada. Některé municipality v provincii Manitoba, jejíž slávu v Česku šíří mimo jiné známý akademik Václav Smil, proto nabízejí stavební pozemek za deset kanadských dolarů těm potenciálním obyvatelům, kteří by na něm do patnácti měsíců po složení tisícidolarové zálohy postavili rodinný dům. Nabídka se týká venkovské oblasti zhruba uprostřed šestikilometrové vzdušné čáry mezi městy Regina a Winnipeg.
Kansas (Mankato)
Budova banky a divadla v kansaském městečku Mankata |
Bezúplatné pozemky k výstavbě rodinných domů rozdává například také stát Kansas ze středozápadu USA. Konkrétně sotva tisícihlavé městečko Mankato. Donedávna stejnou službu nabízel i podobně lidnatý kansaský Lincoln.
Na jeho pozemcích musel vzniknout regulérní rodinný dům s půdorysem aspoň 120 metrů čtverečních, nebylo tedy možné na místě bydlet v karavanu nebo mobilheimu. Ne všechny takto nabízené pozemky Lincoln udal, těch posledních několik zbývajících předal developerské společnosti.