Kryptoburza Coinbase chce obchod s tokenizovanými akciemi. Její hodnota roste, investuje do ní i ČNB
Někoho může překvapit, že akcie americké kryptoměnové burzy Coinbase patří mezi ty, kterým se ve chvílích globálního napětí daří nejlépe. Mohli bychom totiž očekávat, že akcie kryptoměnové burzy se budou pohybovat stejným směrem jako zájem o kryptoměny. Například při červnovém útoku USA na Írán bitcoin klesl, ale burza Coinbase si svou sílu akcií držela. Proč?
Začínají se tak opět množit názory a otevírat debaty ohledně toho, zda je bitcoin či nějaký jeho vyzyvatel skutečně digitálním zlatem, anebo se v rukách velkých institucionálních investorů stává jen dalším kouskem investičního aktiva někde vedle technologických akcií.
Proč se tedy v nejistých dobách daří kryptoměnové burze Coinbase? Ta se totiž již před delším časem rozhodla, že bude konkurovat akciovým aplikacím typu Robinhood a spustí obchodování akcií. Jenže s malým a důležitým detailem navíc. Nepřekvapivě kryptoměnovým.
Coinbase chce totiž spustit možnost obchodovat tokenizované akcie. Tedy že části akcií budou reprezentovány tokeny podobnými některým kryptoměnám, zejména těm zafixovaným cenou k nějakému tradičnímu aktivu, typicky k americkému dolaru.
Takzvané stablecoiny můžou fungovat různými způsoby, ale tady si je lze snadno představit jako emitované tokeny proti akciím, které nakoupí přímo Coinbase a drží je v rezervách. Samotný obchod pak probíhá jen v tokenech, bez nutnosti přecházet do reálné ekonomiky. To může být teoreticky o něco levnější, ale hlavně přívětivější pro ty, kteří už Coinbase či jinou burzu, která takové nakupování a prodej umožní, dávno používají.
Coinbase diverzifikuje mimo kryptoměnový svět
Fanoušci stablecoinů si od toho slibují i to, že by uživatelé takové burzy mohli více volat po tom, aby své stablecoiny mohli utrácet přímo v obchodech či restauracích, ať už místo karetních společností, anebo třeba skrze ně. Coinbase na tom všem samozřejmě přímo i nepřímo umí vydělat, takže se po jejich akciích vrhnuli investoři. I kdyby to nebyla přímo zisková příležitost, sama burza o tomto směru mluví jako o zásadním, aby diverzifikovala svoje obchodní aktivity o něco dále mimo kryptoměnový svět.
Ke spuštění takové služby ale potřebuje poslední velké razítko, na které si ještě nějakou dobu počká. Pohyb spustilo první razítko, když američtí senátoři schválili takzvaný Genius Act, který se ale zatím ještě nestal zákonem. Jde o velký rámec pro regulaci stablecoinů, což se přímo dotýká i výše popsaných plánů.
O to nejdůležitější razítko si ale řekla burza během června, když požádala o schválení svého záměru americkou Komisi pro cenné papíry. Ta historicky uměla podobné nápady brzdit, nakonec ale na začátku letošního roku odblokovala možnost vydávat spotová bitcoinová ETF, což pomohlo vystřelit cenu bitcoinu nad 100 tisíc dolarů. Pokud by Komise pro cenné papíry s tokenizovanými akciemi souhlasila, opět by to mohlo pomoct i ceně bitcoinu.
Coinbase byla také letos v květnu zařazena do amerického akciového indexu S&P 500, který mimo jiné pasivně kopíruje i Česká národní banka v rámci správy části svých devizových rezerv. ČNB tak své devizové rezervy vůbec poprvé investovala do kryptosvěta.