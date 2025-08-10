Jawa nabízí novou motorku. Český ajťák Američanům prodal druhý startup. Důchodový účet v plusu
- Jawa spouští prodej nové silné motorky. Její výrobce zásobuje čínské policisty
- Českému ajťákovi se to zase povedlo. Američanům prodal svůj druhý startup
- Důchodový účet bude poprvé za sedm let v plusu. Penze začnou výrazněji růst až později
Přečtěte si nejzajímavější články uplynulého týdne.
Jawa spouští prodej nové silné motorky. Její výrobce zásobuje čínské policisty
Výrobce motorek z Týnce nad Sázavou rozšiřuje portfolio nabízených modelů o zajímavou novinku. Legendární Jawa spustila začátkem srpna prodej původem čínského stroje JD 750 by Jawa, jenž nabízí ve třech různých variantách. Nejlevnější je k mání od necelých 170 tisíc korun.
Českému ajťákovi se to zase povedlo. Američanům prodal svůj druhý startup
Americká firma Mirantis v roce 2016 za asi miliardu korun koupila český startup TCP Cloud. Dvě klíčové osoby, které TCP Cloud vybudovaly, od té doby slaví další úspěchy. Jak e15 nedávno psala, Jakub Pavlík pomohl vybudovat ještě jeden prodaný startup a na další před pár měsíci získal investici 1,7 miliardy. Také jeho exkolega z TCP Cloudu nyní slaví další velký zářez. Adam Skotnický společně s investory právě prodal startup Taikun Cloud (dříve Itera). Kupcem je americká společnost Cloudera spadající do portfolia obří investiční skupiny KKR.
Důchodový účet bude poprvé za sedm let v plusu. Penze začnou výrazněji růst až později
Nová vláda vzešlá z podzimních sněmovních voleb bude mít oproti té současné minimálně o jednu starost méně. Důchodový systém, v jehož prvním pilíři se hromadí sociální pojištění obratem vyplácené jako penze, bude příští rok poprvé po sedmi letech v plusu. Plyne to z odhadů Národní rozpočtové rady (NRR).
VIDEO: Proč voják dostane víc, než policista a komu pomůže aktuální navýšení? V pořadu FLOW vysvětluje analytik Vydra
Trhy padají, výnosy letí dolů. Co spustilo největší vlnu nejistoty od zimy?
Americké finanční trhy zažily minulý týden prudký obrat poté, co kombinace slabých dat z trhu práce a nové vlny tarifních plánů vyvolala na trzích zvýšenou volatilitu a zároveň zapříčinila posun v očekávání investorů ohledně dalšího vývoje měnové politiky. Nabízí se tedy otázka: je americká ekonomika skutečně tak odolná, jak se ještě nedávno zdálo?
O dávku na bydlení je rekordní zájem, stát už vyplatil přes 11 miliard. S reformou ale může přijít útlum
Dražší nájmy nebo energie nepociťují jen domácnosti, ale také státní rozpočet. Za letošní rok může celková částka vyplacená na příspěvku na bydlení přesáhnout 22 miliard korun, plyne z čísel ministerstva práce a sociálních věcí. Padl by tak loňský rekord, kdy stát prostřednictvím této dávky poslal lidem dvacet miliard. Ještě na přelomu dekády stála pomoc s bydlením kolem sedmi miliard ročně.