E15 Cast s lídry českého online byznysu: Úspěšné budou jenom firmy, které se naučí používat AI | e15.cz

Speciální epizodu E15 Castu jsme natočili během mezinárodního E-commerce Summitu, kde Nikita Poljakov mluvil s lídry českého online byznysu. Jaký čekají rok, jak jejich byznys změní umělá inteligence a co je v poslední době v jejich oboru nejvíc zaujalo? Na otázky odpovídal šéf Heureka Group Tomáš Braverman, CTO Gen Digital Michal Pěchouček, CEO Testuj.to Eva Čejková a generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková.

„Inflace nepřeje společnosti, lidé chudnou, poptávka slábne a peníze jsou drahé. Já jsem ale spíš optimista, ve společnosti cítím, že se to začíná obracet. Že už to bude dobré. Na druhou stranu ale křišťálovou kouli nemám a může to ještě nějakou dobu trvat,“ odpověděl na otázku ohledně letošního byznysového roku šéf Heureka Group Tomáš Braverman.

„Pro nás jsou to z hlediska Heureky velmi náročné roky a měsíce, protože jsme uprostřed technologické transformace a velmi brzo budeme nasazovat část naší nové jednotné platformy, kterou chceme používat ve všech devíti zemích, ve kterých teď působíme,“ dodal Braverman.

Celý díl E15 Castu z E-commerce Summitu si poslechněte tady:

Na anketní otázky v E15 Castu odpovídala i generální ředitelka CZC.cz Jitka Dvořáková. Ta byla o něco pesimističtější. „Letošní rok bude pro nás nejspíš podobně náročný jako ten loňský, vnější ekonomická situace není ideální a v tom našem oboru na to nejsme zvyklí. Pro management je těžké, když nerosteme, protože jsme vždycky rostli. A pro akcionáře je to skoro nepřijatelné. Takže s tímhle se musíme poprat,„ řekla Dvořáková.

Michal Pěchouček z Gen Digital, dříve Avastu, v E15 Castu mluvil také o umělé inteligenci. „Máme před sebou dvě velké výzvy. Jedna z nich je stavět technologie, které budou chránit uživatele na internetu právě v době, kdy třeba ChatGPT umožňuje generování contentu do podvodných e-mailových zpráv hrozně rychle a ve velké škále. Druhá velká challenge je umět uživatelům vysvětlit ten narativ, že musí být sám součástí obrany před podobnými útoky,“ vysvětlil Pěchouček.

Šéfka platformy Testuj.to Eva Čejková vidí i v náročné ekonomické situaci nadějné trendy. „Velkou příležitost vidím v recenzích potravin a recenzích doplňků stravy, doba nám ukazuje, že o ně teď lidé mají zájem. Je tam obrovský nárůst. Povedlo se nám už teď mít recenze potravin na Rohlíku a věřím, že to bude sílit,“ řekla Čejková v E15 Castu.

