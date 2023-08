Firmy jsou optimističtější, bojí se ale nedostatku lidí, říká šéf firemního bankovnictví ČSOB | e15.cz

České firmy vyhlížejí budoucnost s mírným optimismem. Tvrdí to průzkum, který mezi domácími společnostmi uspořádala banka ČSOB. Co firmy očekávají od bank, čeho se podnikatelé nejvíc bojí a jak se rozhodují mezi korunou a eurem? To jsou témata, která v dalším vydání e15 Castu probíral Nikita Poljakov s Pavlem Prokopem, výkonným ředitelem firemního bankovnictví ČSOB.

„Náš výzkum je unikátní a jedinečný, provádíme ho pravidelně na pololetní bázi mezi téměř pěti sty firmami vždy stejnou metodou, takže má vysokou vypovídací hodnotu. Jsem velmi rád, že průzkum, který jsme uskutečnili letos v březnu a v dubnu, přinesl křehký optimismus,“ řekl v e15 Castu výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

„Je to něco, čemu já osobně věřím. Byla-li by tam pesimistická nálada a negativismus, nebo naopak přílišný optimismus, nezdálo by se mi to korektní. Uvidíme, jak dopadne výsledek v říjnu,“ dodal Prokop.

„Firmy vnímají, že špatně už bylo, minimálně z hlediska toho, že nic dalšího v takovém rozsahu už nemůže přijít. Ceny energií sice jsou vysoko, ale jsou nějakým způsobem zastropované a polovina firem očekává jejich pokles. Firmy se ale bojí nedostatku kvalifikované pracovní síly,“ upozornil Prokop.

„Myslím si, že procházíme tříletou krizí, čtyři kvartály po sobě jsme v recesi, hodnota HDP za letošní rok bude limitně blízká nule. České firmy jsou ale extrémně šikovné. Krizi máme proto, že jsme malá proexportní ekonomika a jsme závislí nejen na Německu, kde situace taky není jednoduchá, ale i na asijských zemích a Číně, kde to pro nás také bude velkou výzvou,“ doplnil Prokop s tím, že situace rozhodně není triviální, ale nechce být pesimistou.

Budou si firmy brát úroky v korunách, nebo přejdou na eurový trh? Promítá se ESG do reálného života firem, nebo jde o marketingový nástroj? A vůči čemu musí být firmy ostražité do budoucna? Poslechněte si celý rozhovor s výkonným ředitelem firemního bankovnictví ČSOB Pavlem Prokopem.