Shoptet mění vlastníka, míří do zahraničních rukou
Společnost Shoptet, která poskytuje řešení pro tvorbu a správu e-shopů, změnila majitele. Hospodářské noviny v pondělí informovaly, že Shoptet by měla koupit belgická společnost Team.blue za zhruba 150 milionů eur, tedy 3,5 miliardy korun. Mluvčí Shoptetu Tomáš Holý potvrdil, že společnost má nového majitele, více informací sdělovat nechtěl. Hodnota transakce ale podle něj byla výrazně vyšší. Dosud firmu vedl český podnikatel Ondřej Tomek.
„Můžeme potvrdit, že společnost Shoptet změnila majitele. Podrobnosti k prodeji si jednotlivé strany nepřejí prozrazovat ani komentovat. Hodnota transakce však byla výrazně vyšší než částka uvedená v médiích,“ uvedl Holý. Poskytované služby budou nadále fungovat tak, jak byli doposud klienti zvyklí, dodal.
V Česku, Maďarsku a na Slovensku Shoptet pro své podnikání loni využívalo víc než 43 tisíc e-shopů. Tržby společnosti v loňském roce vzrostly o víc než čtvrtinu na 710 milionů korun, informoval Holý. Společnost svůj růst spojuje s hospodářskými úspěchy podnikatelů v e-commerce.
„Segment malých a středně velkých podnikatelů v e-commerce u nás stabilně roste, a to rychleji, než je obvyklý průměr trhu. Celkové tržby e-shopařů tvořily zhruba 40 procent tuzemské e-commerce, tedy 79 miliard korun. To bylo v meziročním srovnání o 40 procent více. Právě díky těmto podnikatelům roste i samotný Shoptet,“ uvedl ředitel společnosti Jan Hospodka.
Provozní konsolidovaný zisk EBITDA činil loni 269 milionů korun. Za prvních šest měsíců letošního roku činily celkové příjmy společnosti 400 milionů korun, EBITDA pak 152 milionů korun, uvedl Holý. Firmě se podle něj daří i díky novým službám, které zavádí. Jde například o objednávání přepravy balíkových zásilek, tisk štítků, sledování stavu zásilek a jejich statistik nebo automatizované online reklamy.
Společnost Shoptet založili v roce 2009 Tomáš Krejčí a Miroslav Uďan. O pět let později ve firmě téměř 70procentní podíl koupil bývalý spolumajitel a zakladatel portálu Centrum.cz Ondřej Tomek.
Obrat českých e-shopů se loni po dvou letech vrátil k meziročnímu růstu. Činil 194 miliard korun, což bylo o pět procent více než v roce 2023. Počet e-shopů ale dále klesl, a to o 200 na 49 700, informovaly už dříve Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Po započtení nákupů na zahraničních on-line tržištích Češi loni podle asociace na internetu utratili 228 miliard korun.
VIDEO: Z Boskovic až do Londýna. Česká rodinná firma LD Seating dobývá svět z centra designu