Fond ze skupiny Miton sází na nové technologie | e15.cz

Pro většinu tradičních investorů je obor kryptoměn stále příliš rizikový. Většinou mu nerozumí, bojí se ho, nebo je pro ně prostě svět jedniček a nul na blockchainu jednou velkou bublinou. Kryptoměny a svět kolem nich ale některým učaroval, mimo jiné zakládajícímu partnerovi investiční skupiny Miton Ondřeji Raškovi. Právě on inicioval vznik fondu Miton C, který se už několik let zaměřuje nejen na investování do krypta jako takového, ale i startupů a firem z oboru.

„V Mitonu pozorujeme stále výraznější trend směřující k tomu, že se svět více a více přesouvá do online prostředí. Na internetu trávíme čím dál víc času. Ve fyzickém prostředí věci okolo sebe většinou vlastníme, staráme se o ně, máme je motivaci zlepšovat. A na internetu nevlastníme téměř nic - čí je můj email, fotky, zprávy nebo profil na sociální síti? A co peníze v mém internetovém bankovnictví?,“ říká šéf Miton C David Bala.

„Věříme, že krypto sehraje důležitou roli v evoluci nejen digitálního vlastnictví a přenosu hodnoty. Budoucnost vidíme jako internet hodnoty, takzvaný web 3, která je programovatelná, efektivní a dostupná pro všechny,“ dodává.

KryptoSpace je nezávislý projekt ekonomického novináře Petra Lukáče. Každý týden přináší rozhovory a analýzy ze světa bitcoinu, etheru a decentralizovaných financí. Nově si můžete jeho volnou část poslechnout i na stránkách e15.

Miton C tak investoval například do tuzemské kryptoburzy Coinmate či firmy Confirmo, která pro byznysy zprostředkovává platby kryptoměnami. Další projekt FireFish zase vytvořil aplikaci, která umožňuje peer-to-peer-půjčky oproti bitcoinu.

Fond se ale nebojí ani světa decentralizovaných financí. Vedle projektů na Ethereu věří například i blockchainu Solana.

Anebo směřuje do americké burzy Coinbase. „Je to taková super-app. Je to vlastně altcoin s nárokem na zisky, je to bridge (nástroj na přenos kryptoměny mezi dvěma blockchainy, pozn. red.), je to druhá vrstva nad Ethereem a já nevím co ještě,“ říká Bala.

