Nike vs. Adidas a nástup nových hráčů. Vychází podcast Botník | E15.cz

Trh s teniskami dosáhl v roce 2021 hodnoty přesahující 130 miliard dolarů a podle Allied Market Research má do deseti let přesáhnout hranici 200 miliard. Podcast Botník je tenisková encyklopedie, která do fenoménu sneakers vlévá kontext, poznatky insiderů a názory známých osobností. Součástí každého dílu je vedle hlavního tématu také rozhovor Footshop Quick Question, kde se pokaždé objeví populární host se vztahem k teniskám.

Botník není jen pro sneakerheady, jak se v teniskové terminologii označují lidé, kteří své boty opravdu znají a jsou o nich schopní hovořit desítky minut. Je především pro každého, kdo se chce o teniskách a značkách, které za nimi stojí, dozvědět to, co mu v obchodě se sportovní obuví neřeknou.

První díl: Největší hráči světa tenisek

První epizoda seznamuje posluchače s aktuálním rozvržením sil na trhu s obuví. Trojice moderátorů se proto věnovala největším světovým hráčům, jejich největším zbraním a nejúspěšnějším modelům bot, které za svou někdy i stoletou historii vydali. V prvním díle se představil také premiérový host Footshop Quick Questions, kterým byl fotograf, kameraman a módní nadšenec Tomáš Třeštík.

Nepřekvapivě bylo třeba začít dlouhodobě vládnoucím duem Nike a Adidas. V případě Nike byly tématem diskuze složité začátky, vznik jednoho z nejslavnějších firemních log současnosti, ale i dceřiná společnost Jordan, která za posledních čtyřicet let globálně změnila přístup značek ke spolupracím se sportovci a celebritami.

Německá konkurence v podobě značky se třemi pruhy měla začátky ještě podstatně složitější. Moderátoři mluvili o sporu jejího zakladatele Adolfa Dasslera s bratrem, který později založil značku Puma, ale i o historickém přínosu Adidasu, kterému dnes vděčíme za nejednu legendární teniskovou siluetu.

Postupně došlo také na značky Converse, Vans nebo New Balance a celý seznam diskutovaných brandů uzavřelo téma stále populárnějších sportovních modelů z dílen Asics, Salomon, Hoka One One a On.

Ve druhém vydání se bude Botník věnovat fenoménu Adidas Yeezy i s přihlédnutím na aktuální kontroverzi kolem postavy Kanyeho Westa.

Podcast vychází na Spotify i Apple Podcasts