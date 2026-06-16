Reklama se digitalizuje, ale zájem o reklamní předměty neklesá, říká Veronika Stehlíková z Arei reklamní předměty
- Firmy více žádají ekologičtější nosiče reklamy. Mění se ale spíše materiály než produkty, říká Veronika Stehlíková z Arei reklamní předměty v podcastu Trendy v udržitelnosti, který přináší projekt [ta] Udržitelnost spolu s e15.
- Smysluplné je zejména využití rPET plastu. Recyklovaný ale automaticky neznamená levnější.
- Cestou k udržitelnosti je trvanlivost, která stojí na designu, ale zázraky s ní dovede i tisk.
Digitalizace prostupuje fungováním společností a stále více se toho odehrává v on-line světě. O reklamě to platí obzvlášť. Zájem firem prezentovat se fyzickými předměty ale neopadá. „Jsou stále žádané a naše klientela se spíše rozrůstá,“ říká Veronika Stehlíková z Arei reklamní předměty, která je jedním z předních hráčů v tomto oboru. Pořád totiž podle ní platí, že obdarovaní častěji ocení fyzický dárek než QR kód s odkazem.
I tuto branži ale proměňují IT technologie od chvíle, kdy se v našich životech staly každodenností mobily, tablety a laptopy. Mezi reklamní předměty se tak zařadilo nejrůznější příslušenství a typickou položkou v repertoáru jsou třeba power banky. „Dříve to ovšem byla power banka, která nabila telefon, dnes už jsou to zařízení, která dobijí tři tablety,“ podotýká Stehlíková.
Na druhé straně jsou podle ní dlouhodobé stálice, které díky své jednoduchosti neztrácejí na oblibě, třeba propisovací tužka. Přicházejí ovšem i ryze módní vlny. „Svého času neskutečně frčely keramické misky s podtácky, které už teď zažívají útlum. Nebo přišla do módy před rokem dvěma barva magenta a najednou se v ní dělaly tužky, lahve, všechno možné,“ přibližuje Stehlíková.
Recyklace něco stojí
Éra zelené transformace vede firmy k většímu zájmu o udržitelnost i v případě zdánlivé maličkosti, jako jsou reklamní dárky. Samotné produkty jsou podle manažerky Arei více méně pořád stejné, ale mění se materiály, z nichž jsou vyrobené. „Dříve byla propiska plastová nebo hliníková, zatímco dnes může být papírová, korková, dřevěná, z recyklovaného plastu či hliníku,“ vysvětluje.
Z jejího pohledu dávají velký smysl věci z rPET neboli recyklovaného PET, protože mohou nahradit v podstatě vše z plastu. U dalších materiálů může být problémem životnost, jako třeba u korku, nebo cena. Ani v případě plastového recyklátu ale neplatí, že produkt bude automaticky levnější, jak se lidé mnohdy domnívají. Recyklace má totiž také své náklady.
Další cestou k menším dopadům na životní prostředí jsou kvalitnější a trvanlivější produkty. „Nikdo nepotřebuje deset laciných termosek. Jedna kvalitní mu vydrží dlouhá léta a zároveň dělá svou reklamní práci,“ říká Stehlíková. Podobně je tomu třeba u textilu, kde vyšší gramáž látky zajistí delší životnost.
Vedle materiálu ale hraje podle Stehlíkové zásadní roli i design, kdy jde za velmi přívětivý peníz vytvořit opravdu pěkné věci, které si uživatel dlouhodobě nechá prostě proto, že se mu líbí. Stejně tak dnešní tiskařské technologie dovedou vyčarovat z běžné věci něco výjimečného, co člověk jen tak nezahodí.
Vše v jednom kódu
Zejména klienty s nadnárodním zázemím už dnes zajímá i uhlíková stopa reklamního předmětu. Přibývá proto dodavatelů, kteří produkt vybavují QR kódem, jehož prostřednictvím lze zjistit nejen způsobené emise, ale třeba i spotřebu materiálu a vody. „Postupně se tomuto požadavku přizpůsobí každý výrobce,“ soudí Stehlíková.
Reklamě prostřednictvím věcí předpovídá manažerka Arei další rozvoj, který ovšem bude muset držet krok s trendy doby. Pokračující vzestup podle ní čeká předměty z oblasti IT, protože svět je stále více digitální. „Určitě poroste i důraz na ekologii, materiály a funkčnost produktu,“ říká.
Obrací se branže reklamních předmětů od globálních dodavatelských řetězců k lokálním výrobcům? Co dnes firmy poptávají, když chtějí dát najevo svou udržitelnost? A jak chápou toto téma v samotné společnosti Arei reklamní předměty? Poslechněte si celý rozhovor s Veronikou Stehlíkovou.