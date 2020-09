Michal Semotan: Na akciových trzích panují nové pořádky | E15.cz

Hodnota největších technologických firem od začátku roku výrazně stoupla, zároveň roste jejich váha v širokém americkém indexu S&P 500. Představuje sázka na akciové indexy dobrou volbu do budoucna?

Akcie technologického sektoru opravdu v posledních měsících jasně překonaly ostatní sektory v akciových indexech. Pandemie uspíšila některé prodeje a služby přes internet, a to těmto společnostem hraje do noty. A zdá se, že tento trend by mohl dále pokračovat.