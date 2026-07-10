Aramark vstupuje do nové éry. Staví na globální síle a znalosti českého trhu
Aramark je už 34 let lídrem českého trhu ve firemním stravování. Nyní vstupuje do nové etapy růstu. Firma působící v 15 zemích světa má velkou globální sílu, dlouholeté místní zkušenosti i schopnost řídit velké gastro provozy pro přední české i mezinárodní společnosti. Nová éra Aramarku staví na kvalitě, inovacích a silném leadershipu.
Aramark je nejdůvěryhodnější společností v oblasti firemního stravování. Jeho služby denně využívá kolem 60 000 hostů napříč Českou republikou, aktuálně je spolehlivým partnerem pro stovku klientů. Stará se o velké hráče, jakými jsou Toyota, Continental, Foxconn, Siemens, Plzeňský Prazdroj či Bosch, ale také o ozbrojené složky, léčebné ústavy, školy a instituce nebo i malé regionální podniky vnímající důležitost kvalitního zaměstnaneckého stravování.
„Máme za sebou skvělé výsledky, spoustu dlouhodobých partnerství a řadu spokojených klientů. Zároveň ale vidím, že je zde stále velký prostor pro růst,“ říká Milan Pech, nový generální ředitel společnosti.
Aramark působí na čtyřech světadílech, své know-how přináší i na český trh. Právě kombinace mezinárodních zkušeností, silného zázemí a lokální znalosti je jedním z důvodů, proč firmě dlouhodobě důvěřují významní kapitáni českého průmyslu.
Jedním ze segmentů, na který se chce společnost zaměřit, jsou cateringové služby ve velkých arénách. Na tomto poli již firma vyhrála výběrové řízení pro vznikající Arenu Brno, v níž bude hrát své domácí zápasy brněnská Kometa. Aramark také rozjíždí spolupráci se Slavií Praha. V Evropě takto Aramark zajišťuje občerstvení například pro Barcelonu, Real Madrid, v zámoří pro kluby NHL, NBA, MLB a MLS.
Význam firemního stravování se v posledních letech výrazně změnil. Společnosti dnes neřeší jen samotné jídlo, ale také celkovou zkušenost zaměstnanců na pracovišti. Firemní restaurace se stávají důležitou součástí firemní kultury, employer brandingu i péče o zaměstnance. „Firmy chtějí kvalitní služby, moderní prostředí, zdravější nabídku i efektivní provoz. A přesně v tom vidíme naši velkou sílu. Navíc umíme díky své velikosti a skvěle zvládnuté logistice okamžitě reagovat na jakoukoliv situaci,“ doplňuje Milan Pech.
Vedle firemního stravování se Aramark stále více profiluje také v oblasti prémiové gastronomie a cateringu. Jeho součástí je síť moderních restaurací Perfect Canteen v Praze a Brně, která se nedávno rozrostla o novou perlu v TV Nova. Aramark provozuje také Foodcompany, která vyniká na velkých cateringových akcích, díky Perfect Cateringu nabízí i luxusní pojetí těchto služeb.
Aramark chce v následujících letech dále investovat do inovací, modernizace provozů i rozvoje talentů. V současnosti zaměstnává kolem 1800 zaměstnanců.