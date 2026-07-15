Marketplace jako součást moderní e-commerce strategie
Mít vlastní e-shop už dnes samo o sobě nestačí. Ne proto, že by přestal fungovat, ale protože se změnilo to, jak někteří lidé nakupují. Zákazníci dnes často nezačínají hledáním konkrétního obchodu, ale produktu. A ten hledají tam, kde mají na jednom místě nejširší nabídku, možnost porovnání i rychlé doručení.
Právě proto se online tržiště z doplňkového prodejního kanálu stala běžnou součástí e-commerce strategie. Vlastní e-shop nenahrazují, ale doplňují ho. Obchodníkům pomáhají oslovit nové zákazníky, otestovat zájem o produkty nebo jednodušeji vstoupit na zahraniční trhy.
Úspěch nestojí jen na tom být vidět
Marketplace dnes obchodníkům nepřinášejí jen další místo, kde mohou nabízet své produkty. Platformy jako Allegro budují vlastní značku, investují do rozsáhlých marketingových kampaní a přivádějí na své tržiště miliony zákazníků. Pro jednotlivé prodejce je to příležitost zviditelnit se před publikem, které by na jejich e-shop pravděpodobně nikdy nezavítalo.
Ani tady ale neplatí, že stačí produkty jednoduše nahrát. Stejně jako u vlastního e-shopu rozhoduje kvalita prezentace, správně nastavené ceny nebo aktivní práce s marketingovými nástroji. Největší potenciál mají velké prodejní akce, které Allegro pravidelně pořádá, například Allegro Days nebo Black Friday. Dobře připravené nabídky během těchto kampaní mohou oslovit výrazně širší publikum. To potvrzuje i zkušenost společnosti CAPPA. „Na začátku nás oslovila jednoduchost ovládání a nízké poplatky. Postupem času se pak i díky kampaním, které Allegro nabízí, prodeje našich produktů zvýšily až o dvacet procent. Dnes už polovina našich objednávek směřuje do zahraničí,“ říká Elia Cappanni, manažer online obchodu společnosti CAPPA.
Překážkou už není technologie
Ještě před několika lety znamenal vstup na marketplace samostatný projekt. Bylo potřeba řešit integrace, správu produktů nebo nové procesy. Dnes je situace výrazně jednodušší. Například díky propojení Allegro se Shoptetem mohou e-shopy své produkty napojit přímo z administrace, kterou už používají pro každodenní správu obchodu, a začít prodávat bez složitých technických úprav. Začátky usnadňuje také Uvítací program pro nové prodejce. Ten nabízí prvních 180 dní prodeje bez provizí i poplatků za vedení účtu, takže si obchodníci mohou platformu vyzkoušet bez zbytečného finančního rizika a ověřit, jaký potenciál pro jejich produkty má.
Pokud se prodej osvědčí, přichází na řadu další krok – expanze do zahraničí. Ta bývá pro řadu českých e-shopů spojená s vysokými náklady i administrativou. Allegro se proto snaží vstup na okolní trhy co nejvíce usnadnit. Podle jeho zkušeností mají čeští prodejci za každé euro utržené v Česku potenciál získat v průměru další čtyři eura na zahraničních trzích, kde platforma působí.
Další krok v rozvoji e-shopu
Dávno přitom neplatí, že online tržiště využívají jen menší prodejci. Na platformu dnes vstupují i zavedené značky, které hledají další prostor pro růst. Příkladem je společnost T.S.BOHEMIA, která během prvních dvou týdnů od spuštění zaznamenala více než tisíc objednávek. Ukazuje se tak, že marketplace není konkurencí vlastního e-shopu, ale jeho přirozeným doplňkem.
Online prodej se za posledních několik let výrazně proměnil a úspěšné e-shopy dnes kombinují více prodejních kanálů. Marketplace se staly jejich běžnou součástí a díky jednodušším technologiím je začít prodávat snazší než kdy dříve. Pokud přemýšlíte, jak oslovit nové zákazníky nebo rozšířit prodej i za hranice Česka, může být vstup na Allegro dobrým prvním krokem.