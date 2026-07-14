Aramark roste v prémiové gastronomii. Míří do Areny Brno, díky Perfect Canteen vaří i pro TV Nova
Aramark otevírá novou kapitolu svého působení na českém trhu. Vedle firemního stravování posiluje také prémiovou gastronomii, catering a moderní restaurační koncepty. Nové projekty v Areně Brno nebo TV Nova ukazují ambice firmy do dalších let. „Vidím zde velký prostor pro růst a nové akvizice,“ říká nový generální ředitel společnosti Milan Pech.
Aramark chce být v následujících letech výrazně viditelnější. Společnost, která už více než tři desetiletí působí na českém trhu, vstupuje do nové éry postavené na silnějším leadershipu, inovacích a rozvoji prémiové gastronomie.
Vedle tradičního firemního stravování dnes Aramark rozvíjí také moderní restaurační koncepty a cateringové služby pro významné společenské, sportovní i kulturní akce. Jednou z nejvýznamnějších nových akvizic je partnerství se vznikající Arenou Brno. „Je to pro nás důležitý projekt. Aramark je v tomto segmentu ve světě velmi úspěšný. Je partnerem Barcelony, Realu Madrid či celé řady slavných zámořských klubů v NHL a NBA,“ nastínil generální ředitel Pech.
Aramark staví na dlouholetých zkušenostech s řízením rozsáhlých provozů. Společnost dlouhodobě spolupracuje s významnými klienty z průmyslu, administrativy, zdravotnictví i veřejného sektoru. Každý den připravuje desetitisíce jídel pro společnosti, jako jsou Toyota, Continental, Foxconn, Siemens, Plzeňský Prazdroj či Bosch. Právě schopnost kombinovat provozní efektivitu, stabilitu a kvalitní gastronomii je jedním z hlavních důvodů, proč jí klienti důvěřují.
Aramark zároveň reaguje na proměnu celého trhu. Rostoucí důraz na workplace experience, kvalitu služeb i moderní design gastro provozů vede k tomu, že firmy chtějí stále více prémiová a flexibilní řešení.
Důkazem tohoto směru je také další rozvoj konceptu Perfect Canteen. Moderní restaurace, které propojují kvalitní gastronomii, design a rychlý servis, dnes fungují v Praze i Brně. Nově se tento koncept rozšiřuje také o firemní provoz v TV Nova.
Součástí skupiny Aramark je vedle Perfect Canteen také cateringová divize Foodcompany a luxusní cateringová značka Perfect Catering, která se specializuje na špičkové eventy, firemní akce a společenské události.