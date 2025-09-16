Dřevodílo dobývá trh díky digitálnímu truhlářství
Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků. Podle odhadů chybí v tuzemském nábytkářském průmyslu tisíce lidí, což se projevuje delšími dodacími lhůtami, vyššími cenami i chybovostí. Některé firmy na tuto situaci doplatily, jiné se přizpůsobily. Dřevodílo z Rousínova patří k těm, které na problém zareagovaly inovacemi a díky konceptu digitálního truhlářství dnes patří k lídrům oboru.
Místo klasického metru používají 3D skenery, které zaměří prostor s přesností na milimetry. Konstruktéři pak připravují detailní 3D modely nábytku a interiéru, které klient vidí ještě před samotnou výrobou. „Díky digitalizaci dokážeme předejít chybám, zkrátit dobu realizace a snížit náklady. Zároveň zákazník získává jistotu, že to, co vidí v návrhu, přesně dostane,“ vysvětluje Michal Navrátil, CEO Dřevodíla.
Dřevodílo se kromě výroby nábytku dlouhodobě zaměřuje také na realizace atypických interiérů. V posledních měsících k nejvýraznějším zakázkám patří kanceláře brněnské firmy PKV a pražské Mews, které získaly prestižní ocenění Kanceláře roku.
Firmy si dnes stále více uvědomují, jak důležité je prostředí, ve kterém jejich lidé pracují. I soutěže jako Kanceláře roku tento trend podpořily a motivovaly firmy i architekty k odvážnějším a originálním návrhům. Takové interiéry ale bývají složité na výrobu. „Dnešní kanceláře nejsou jen řadou stolů v jedné místnosti. Architekti přicházejí s odvážnými návrhy plnými atypických prvků, právě s těmi nám digitální nástroje velmi pomáhají,” popisuje Navrátil.
Digitální truhlářství však není jen o přesném zaměřování a 3D modelech. Klíčovou roli hraje i řízení procesů uvnitř firmy. Implementace moderního softwaru umožnila Dřevodílu plánovat a automatizovat výrobu, mít komunikaci na jednom místě a sbírat aktuální data přímo z výroby. Díky tomu dokáže pružně reagovat na změny a zvládnout i rozsáhlé komerční zakázky, kde je dodržení termínu pro klienty zásadní.
Dřevodílo ukazuje, že tradiční řemeslo v Česku neumírá, jen se mění. Digitalizace pomohla firmě přejít od klasické výroby k modernímu procesu, který je rychlejší, efektivnější a zároveň udržitelnější. Za svou cestu digitalizace získalo Dřevodílo ocenění Podnikatelský projekt roku 2024.