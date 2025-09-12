Fintokei rozjelo sérii úprav, které mají posunout prop trading na vyšší úroveň
Česká společnost s globálním záběrem chystá šest hlavních vylepšení, jejichž úkolem je zrychlit cestu k úspěchu jak začátečníkům, tak zkušeným obchodníkům, a přitom jim nabídnout férové a moderní podmínky.
Novinky přicházejí postupně, vždy jednou týdně. Smyslem celé série je vytvořit prostředí, ve kterém se tradeři mohou rozvíjet bez zbytečných limitů.
„Když chcete najít mistra formule 1, neposadíte ho do auta na rozbitou silnici. Stejně tak i naši obchodníci potřebují top podmínky, aby mohli ukázat svůj skutečný potenciál,“ komentuje David Varga, CEO Fintokei.
Fintokei jako prop trading firma dává šanci talentovaným traderům. Nejdříve musí projít placenou výzvou a pokud ji zvládnou, získají firemní účet. Na něm mohou obchodovat a pravidelně čerpat výplaty ze zisků.
Větší svoboda, okamžité výplaty a nižší poplatky
První oznámená vylepšení přinesla traderům volnější ruce, možnost vybírat zisky během pár vteřin a také zrušení poplatků na vybraných trzích. Firma odstranila pravidla, která dříve brzdila jejich obchodování, a povolila přístupy, jež konkurence často omezuje.
Konkurenční společnosti před samotným vyplácením zisků rozjíždí složitý ověřovací proces, který zablokuje obchodní účet klienta. Tento proces může trvat od pár hodin až po několik dnů. Fintokei ale zvládne schválit payout během okamžiku. Účet přitom zůstává plně funkční a obchodník může ihned pokračovat. „Chceme, aby kliknutí na tlačítko s výběrem payoutu bylo jako odměna po náročném dni, prostě čistý pocit vítězství. Ne, aby se musel strachovat, jestli mu to vůbec projde. říká Varga.
Statistiky mluví jasně. V letech 2023 a 2024 bylo schváleno 99,9 % žádostí o výplatu, zamítnuté byly jen případy, kdy trader porušil pravidla. Jen za rok 2024 Fintokei vyplatilo obchodníkům přes 330 milionů korun - a číslo dál roste.
Další změny na cestě
Nové upgrady Fintokei představuje vždy v pondělí. Čtyři už spatřily světlo světa, zbylé dvě budou oznámeny v následujících týdnech. Každá novinka se zaměřuje na jinou část obchodního procesu, od pravidel, přes náklady až po nové nástroje.
Celý projekt má jasný cíl: potvrdit pozici Fintokei jako inovátora v prop tradingu a poskytnout traderům z Česka i celého světa špičkové podmínky, které jim umožní růst rychle, bezpečně a s větší jistotou.