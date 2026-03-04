Firmám se usnadní využití plynných a kapalných paliv z odpadů
Využívat odpad jako palivo je letitá myšlenka. Zatímco u těch pevných se tak už nějakou dobu děje bez problémů, u plynných a kapalných to komplikovala legislativa. Viděla je totiž stále jako odpad. Nově je konečně vidí jako skutečné palivo.
Proč by mělo končit na skládkách nebo se spalovat bez dalšího využití něco, co lze využít jako palivo? Tato idea je logická, ale teprve v poslední době dochází k jejímu reálnému využití.
Pevné odpady s energetickým potenciálem se už nějakou dobu využívají ve speciálních spalovnách označovaných jako ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů). Jak ale dlouhodobě upozorňovali zástupci chemického průmyslu, u ostatních skupenství, tedy plynného a kapalného, dosud chyběla příznivá legislativa. Právě to se v listopadu 2025 konečně změnilo. Paliva vzniklá především přeměnou odpadu na plyn nebo recyklací olejů tak konečně dostávají zelenou. Doposud se s nimi stále totiž muselo nakládat jako s odpadem. Nově, pokud splní přísné kvalitativní a environmentální požadavky, mohou být uváděna na trh stejně jako běžná paliva.
Nižší administrativní zátěž a motivace k recyklaci
Pro firmy to bude znamenat nižší administrativní zátěž, snazší obchodování, a hlavně větší motivaci k investicím do recyklace. Výrobci získají právní jistotu a předvídatelné technické standardy, které usnadní plánování investic a rozvoj nových technologií.
Svaz průmyslu a dopravy ČR pak zdůrazňoval v rámci sociálního dialogu a připomínkového řízení i možnost využít nebezpečných odpadů jako vstupu pro výrobu paliv přísně regulované kategorie I. Umožní to rozvoj nových technologií a následně efektivnější využití zdrojů. V důsledku pak ušetříme tradiční fosilní paliva.
Mezi kapalná paliva patří například ethanol, biodiesel nebo pyrolýzní olej. Čistý ethanol lze zase vyrobit zplyněním a následnou úpravou v zásadě čehokoliv, co obsahuje organickou složku.
„Svaz průmyslu dlouhodobě podporuje budování moderních technologií pro chemickou recyklaci nebo termochemické zpracování odpadů. Tento druh recyklace má potenciál snížit objem odpadů, které nelze recyklovat mechanicky, například směsné, znečištěné nebo vícevrstevné plasty, ale také umožnit jejich využití jako suroviny. Podniky budou moci využívat odpadní materiály pro výrobu nových produktů, což by jim snížilo výrobní náklady,“ říká Jaroslav Suchý ze Svazu chemického průmyslu ČR.
Vyhláška řeší také plynná paliva vyrobená z odpadu, která mohou nahradit zemní plyn nebo LPG. Jde například o bioplyn, vodík nebo syntetický metan. „Pomocí termochemické konverze alternativních paliv je možné získat další užitečné formy energie. Zejména elektrickou a tepelnou, ale také chemické produkty, hlavně vodík. Ten lze následně využít jako surovinu pro různé průmyslové procesy v chemii či metalurgii, popřípadě jako palivo v dopravě nebo zdroj energie v rámci sezónní akumulace,“ uvádí Stanislav Mišák z Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO.
Pokud materiál splní daná kritéria, nespadá již do odpadového režimu a je považován za výrobek určený k dalšímu využití. Dříve se přitom jeho charakter posuzoval individuálně.
Proč je přeměna na palivo výhodnější?
Tradiční spalovny hrají důležitou roli při snižování objemu odpadu a zároveň vyrábějí teplo či elektřinu. Efektivita jeho využití je však u nich omezená. Přímé spálení znamená, že se odpad jednorázově přemění na teplo. Energetická účinnost je při tom silně závislá na kvalitě vstupního materiálu, na jeho vlhkosti i na technologickém provedení spalovny. Zároveň vznikají emise a zbytkové produkty, zejména škvára a popílek, které je nutné dále zpracovávat.
Pokročilé technologie představují odlišný přístup. Z odpadu dokážou vyrobit plynné či kapalné palivo, což přináší podstatně větší flexibilitu i vyšší přidanou hodnotu. Takový produkt lze navíc skladovat a použít v době, kdy je poptávka po energii nejvyšší.
Další výhodou je možnost vyrábět nízkouhlíková paliva a chemikálie. Syntézní plyn lze přeměnit na vodík, metanol, syntetický zemní plyn nebo kapalná paliva prostřednictvím Fischer-Tropschovy syntézy. Odpad se tak mění ze směsi s negativní hodnotou na cennou surovinu pro oběhové hospodářství a chemickou recyklaci.
Plazmové technologie díky extrémně vysokým teplotám zároveň umožňují téměř úplný rozklad organických složek odpadu a dávají možnost dodatečně oddělit oxid uhličitý ze syntézního plynu a využít jej v průmyslu, čímž se dále snižuje uhlíková stopa.
Bezodpadová technologie
Moderní technologie přinášejí i další benefity. Plazmové procesy díky extrémním teplotám minimalizují tvorbu škodlivých látek, jako jsou dioxiny a furany, zatímco anorganické složky se mění na inertní sklovitou strusku použitelnou ve stavebnictví. Jedná se tedy o bezodpadovou technologii. Tím se snižuje množství materiálů, které by jinak skončily na skládce.
V kombinaci s možností zachytávat oxid uhličitý ze syntézního plynu a využívat jej v průmyslu se otevírá cesta k dekarbonizaci a výraznému snížení uhlíkové stopy. Takto vyrobený plyn nebo kapalina se stávají obchodovatelnou komoditou, mohou částečně nahradit fosilní zdroje a podporují energetickou soběstačnost i cíle cirkulární ekonomiky.
