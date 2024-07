Místa, která musíte navštívit v létě 2024

Pro všechny milovníky horka

Znamená pro vás pořádné horko, žhnoucí slunce a a šum moře skutečnou dovolenou? V tom případě pro vás máme několik tipů, kde si tento vibe užijete dosytosti!

Itálie

Itálie je jako stvořená pro všechny, kteří chtějí kombinovat lenošení u moře, poznávání starých romantických městeček a nádhernou přírodu! Jen vaše cesta nesmí skončit v Caorle nebo jiném prázdninovém letovisku! Na eSky.cz si objednejte letenky Praha Řím a přesně tady může vaše cesta začít. Po prohlídce Říma si pronajměte automobil a vydejte se směrem na jih. Cestou narazíte na spoustu zajímavých malých i větších měst, například Neapol nebo Sorento! Cestou také můžete zajet do jednoho z italských národních parků a načerpat energii z nádherných přírodních scenérií. Cílová destinace? Samozejmě Sicílie!

Spojené arabské emiráty

Tak trochu jiný typ dovolené zažijete například v Dubaji. Milujete lenošení na pláži, dokonalý servis a čisté moře? Dubaj je pro vás perfektní volba. A pokud vás ležení pod slunečníkem přestane bavit, vydejte se poznávat architektonické skvosty Dubaje. Na své si přijdou zejména milovníci nevšedních zážitků - ve městě si můžete zalyžovat, vydat se do jednoho z dubajských zábavních parků nebo se vydat na pouštní safari. Počasí vás tady rozhodně nezklame - horka a dostatek slunce jsou zaručeny! Levné letenky do Dubaje najdete na eSky.cz právě teď!

Egypt

Záruka nádherného počasí tady platí úplně stejně jako v Dubaji. Egypt je naprostým rájem pro všechny potapěče! Rudé moře je plné korálů, pestrobarevných ryb i tajuplnějších obyvatelů tohoto světa. Zkuste tak trochu jinou dovolenou a rezervujte si své místo na výletních lodích, které vás vezmou k těm nejkrásnějším korálům Rudého moře!

Za starobylými městy a nádhernou přírodou

Raději poznáváte, než se opalujete na lehátku? I pro vás máme tipy na lokality, které při uvažování o své dovolené rozhodně vezměte v potaz - vyplatí se to!

Rumunsko

Nádherná země plná starých a tajuplných hradů, romantických vesniček a samozřejmě neskutečné přírody! To je Rumunsko! Využijte nabídku na eSky.cz a podívejte se na kombinace letenky a hotelu. Ve vámi vybraném termínu vám eSky.cz najde letenku a zároveň i ubytování v místě pobytu. A to vše za bezkonkurenční cenu! A to doopravdy, protože pokud jinde najdete stejnou nabídku levněji, vrátí vám peníze! Přes eSky.cz si můžete v Rumunsku pronajmout rovnou i automobil a mít tak jistotu, že za skvělou cenu uvidíte maximum rumunských krás!

Albánie

Albánie patří k takovým zapomenutým prázdninovým klenotům. Pokud chcete nakombinovat svou dovolenou z poznávání přírodních krás, malebných vesniček, ale zároveň se i vykoupat v průzračně čistém moři, je pro vás Albánie dokonalou volbou! A navíc za zlomek ceny, než v okolních státech. Na eSky.cz v sekci Dovolená najdete konkrétní hotely včetně letenek. A během chvilky máte svou dovolenou vyřešenou!

