Jak se cítit pohodlně při cestování letadlem? | E15.cz

Balení kufrů, odbavení, čekání v odletové hale. Tyhle okamžiky většinou patří k těm příjemnějším, protože jsme natěšení na nové zážitky. O trochu méně pohodlí ale může představovat dlouhý let. Jak si jej zpříjemnit?

Pasažéry si vybrat nemůžete, sedadlo ano

Vybírejte si takovou místenku, která vyhovuje vašim potřebám. Pokud máte rádi více prostoru na nohy, pak je vhodná přední řada nebo sedadlo u nouzového východu. Nevyplatí se vybírat místo bezprostředně u toalety, protože se kolem tvoří fronty.

TIP: Výběr sedadla může být klíčový v případě, že spěcháte na navazující spoj. Potom je dobré mít sedadlo co nejblíže východu.

Na letišti bez stresu

Tak, sedadlo bychom měli. A jak si zpříjemnit cestu na letiště? V první řadě mějte dostatečnou časovou rezervu, abyste byli v klidu. Stres a nervy před odletem nikdy nebývají ku prospěchu a mohou vám začátek vaší cesty znepříjemnit. Hrozí dopravní zácpy po cestě, delší fronty na odbavení, nebo daleký gate. V takových chvílích je dobré mít rezervu, abyste nenastupovali do letadla zpocení, naštvaní a vykolejení.

Mějte po ruce vše, co potřebujete. Tedy, skoro

Odbavení zavazadel do zavazadlového prostoru vám ušetří starosti s kufrem na palubě. Na druhou stranu je dobré mít po ruce nejdůležitější věci, kterými se během dlouhých letů zabavíte. Hodit se tak může praktická taška, do které schováte nafukovací polštářek, sluchátka, knihu nebo notebook.

Myslete ale na to, aby příruční zavazadlo nebylo příliš objemné a zbytečně nekradlo prostor pro nohy. Pokud by limitovalo váš prostor před sedadlem, dejte si zavazadlo do zavazadlového prostoru nad sedačkou, a během letu mějte u sebe jen nejnutnější věci.

Pohodlné oblečení se rovná zlatu

Zvažujete, jaké oblečení si na cestu zvolit? I tady existuje jednoduchá rada – cokoliv vám bude pohodlné. Mohou to být džíny, legíny, ale pokud se cítíte dobře a pohodlně v teplákách, klidně si zvolte je.

Myslete na to, aby vám v letadle nebyla zima, zároveň zohledněte i cílovou destinaci, aby vám bylo dobře i po přistání, případně jste měli možnost se rychle převléci do teplejšího/letního oblečení.

Děti v klidu, rodiče v klidu

Prvním pravidlem je mít dostatek věcí na zabavení dětí. Vykašlete se na maximální limit pro čas dětí na obrazovce, jednou se to nezblázní. Naopak klidné děti během cestování se rovnají téměř výhře v loterii. Mějte po ruce tablet na filmy a oblíbené pohádky, ale i pár hraček na zabavení, cestovní verze deskovek a oblíbenou svačinku.

Dejte pozor na dehydrataci

Vzduch v letadle je velmi suchý. Nejen proto byste měli zůstat hydratovaní po celou dobu letu. Dvojnásob to platí v případě, že si během cesty zklidňujete pocuchané nervy alkoholem.