Na míru zákazníkovi aneb marketingová personalizace v praxi

Jedním z oblíbených marketingových buzzwords je bezpochyby personalizace, přičemž v praxi se mnohdy vytrácí její význam i praktický dopad. Díky CDP je ale personalizace nejen snadná, ale hlavně profitabilní.

Marketingový svět zdobí hesla jako “personalizujte emailovou komunikaci”. Jenže co přesně pojem personalizace znamená a co do ní v praxi patří? A hlavně, vyplatí se do ní investovat? Na první dvě otázky se podíváme záhy, ale na tu třetí zní odpověď jednoznačně “ano”, jak dokazuje nárůst obratu u 79 % retailových podniků po investici do personalizace.

Personalizace není prázdný pojem

“Valná část marketérů si pod personalizací představí pouze automatické oslovení jménem v emailových kampaních,” tvrdí Jiří Šulc z CareCloud. “Doba nicméně pokročila a s ní i zákaznická očekávání a potřeby,” doplňuje.

Základem skutečné personalizace je především pochopení zákazníka a následné zasílání smysluplné a relevantní marketingové komunikace.

Čím více relevantních nabídek zákazník obdrží, tím spíše u vás bude nakupovat. Plošná rozesílka, kdy se jednotná kampaň rozešle všem bez ohledu na preference zákazníka, spíše poškodí vztah se zákazníky. Je ale reálné starat se o každého zákazníka individuálně?

Krok za krokem

Vezměme si příklad. Zákazník si koupí knihu od Agathy Christie a Kena Folleta. Z transakčních dat vyplynou jeho nákupní návyky, které ještě doplní profilová, komunikační a demografická data: ty zákazník poskytl při přihlášení do věrnostního programu.

Na základě těchto dat je zákazník přiřazen k segmentům, podle RFM například jako “Potenciálně věrný” nebo segment “muž, 35-45, detektivka, historické”. Na každý segment poté platí jiné trendy, dle nichž marketér cílí personalizovanou komunikaci.

Dalším skvělým způsobem, jak personalizaci prohloubit, je doporučovací systém, který využívá produktových a zákaznických dat. S ním lze zasílat individuální produktové nabídky přímo do emailu. Zákazník se tak může těšit na novinky či prověřené klasiky ve svém oblíbeném žánru. Doporučovací systém využívá AI s tím, že každá nabídka je unikátní a přímo na míru danému zákazníkovi

Se správnými nástroji je to hračka

I když má před sebou personalizace ještě dlouhou cestu, už dnes je snadné využít jejího potenciálu. Základem jsou hlavně zákaznická data, k jejichž správě slouží výkonné CDP (Customer Data Platform). To automaticky sbírá tyto data ze všech touchpointů se zákazníkem a poté je připraví pro automatizace, analýzy a kampaně.

CDP & CRM CareCloud obsahuje navíc vlastní automatizační nástroje, doporučovací systém, rozesílku kampaní či management zákaznických programů. Navíc jde s dobou a využívá AI pro optimalizaci času rozesílky či třeba chatovacího bota. Tak lze elegantně vyřešit celý digitální marketing pro váš brand a snadno personalizovat.