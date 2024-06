Nový a inovativní skladový areál u pražského Letiště Václava Havla

KKIG, rodinný holding s více než 30letou tradicí, je v současné chvíli veden již druhou generací, zastoupenou současným generálním ředitelem, Ing. Filipem Kochem. Skupina má za sebou dlouholeté zkušenosti v oblasti residenčního a komerčního developmentu, přičemž poslední roky klade větší důraz právě na tuto oblast. Dalším přírůstkem do skupiny v oblasti logistiky a funkčně souvisejících budov je projekt AIR DEPO.

AIR DEPO je výsledkem více než osmiletého koordinovaného úsilí, právě v roce 2016 došlo k rozhodnutí koupit pozemky o rozloze téměř 10 ha, které mají vynikající strategickou polohu a prvotřídní dopravní obslužnost. Výsledná podoba projektu zahrnuje celkem osm budov o celkové podlahové ploše 40 275 m² různého zaměření, které budou postupně dokončovány na míru podle požadavků budoucích nájemců. Nic z toho by nebylo možné bez těsné spolupráce s obcí Tuchoměřice, která se projektu v povolovací fázi účastnila a výsledkem je zlepšení dopravní obslužnosti a napojení na linky hromadné dopravy a taktéž výstavba vodojemu, při které došlo ke zdvojnásobení kapacity pitné vody obce, bude sloužit jak pro samotný areál a firmy, tak i pro obyvatele obce a jejího okolí.

KKIG klade velký důraz na udržitelnost a společenskou odpovědnost, a to už od samotného počátku celého projektu. Výsledkem je využití moderních ekologických technologií v oblasti vytápění, výroba a uložení elektrické energie, absorpce tepla prostřednictvím většího poměru zelených ploch. Výsledkem je dosažení certifikace BREEAM.

Generálním zhotovitelem projektu je společnost GOLDBECK Bau s.r.o., která má bohaté zkušenosti s výstavbou komerčních objektů. Projekční činnost zajišťuje přední česká projekční kancelář RotaGroup a.s. a o financování projektu se stará UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Výstavba AIR DEPO začíná v červnu 2024, přičemž první budovy budou předány nájemcům v prvním pololetí roku 2025. Celý projekt bude dokončen v závěru roku 2025. Součástí projektu je také vybudování nových autobusových zastávek v obou směrech a příspěvek obci na zlepšení dopravy, aby nedocházelo k přetížení místní infrastruktury.

Projekt AIR DEPO je důkazem závazku KKIG Holding k inovacím a udržitelnosti v oblasti komerčních nemovitostí. S výbornou dostupností od metra a strategickou polohou poblíž letiště, nabízí tento komplex ideální místo pro podnikání v dynamicky se rozvíjející oblasti Prahy.

Více informací o projektu najdete na KKIG Holding a AIR DEPO.

KKIG Holding a.s. je společnost s více než třicetiletou historií v oblasti nemovitostí. Její zkušenosti a know-how zaručují vysokou kvalitu a inovativní přístup k realitnímu trhu.